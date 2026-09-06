Muere un hombre tras incendiarse su vivienda en Canarias

Un hombre ha muerto en el interior de una vivienda del municipio grancanario de Telde a consecuencia de un incendio declarado esta madrugada, según ha informado el 112.
El siniestro tuvo lugar a las 01.08 horas en un inmueble ubicado en la calle Tabaibal.
Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria desplazados al lugar extinguieron las llamas y confirmaron la localización de una persona en el interior de la vivienda, un deceso que ratificaron efectivos sanitarios del SUC.
La Policía Nacional realizó las diligencias correspondientes y la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.
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