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Muere un hombre tras incendiarse su vivienda en Canarias

Bomberos de Gran Canaria desplazados al lugar extinguieron las llamas
Muere tras incendiarse su coche y salirse de la vía
Camión de bomberos de Gran Canaria. DA
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Un hombre ha muerto en el interior de una vivienda del municipio grancanario de Telde a consecuencia de un incendio declarado esta madrugada, según ha informado el 112.

El siniestro tuvo lugar a las 01.08 horas en un inmueble ubicado en la calle Tabaibal.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria desplazados al lugar extinguieron las llamas y confirmaron la localización de una persona en el interior de la vivienda, un deceso que ratificaron efectivos sanitarios del SUC.

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La Policía Nacional realizó las diligencias correspondientes y la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias. 

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