Alerta por incendios en Tenerife y Gran Canaria: estas son las zonas afectadas

La alerta por riesgo de incendios forestales está activa desde las 10.00 horas de este sábado, 5 de septiembre, en zonas de Tenerife y Gran Canaria. El Gobierno de Canarias ha adoptado la medida ante un episodio cálido de características tropicales, con temperaturas elevadas, baja humedad y viento.
La Dirección General de Emergencias ha tomado la decisión en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA) y a partir de la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles.
Qué zonas de Tenerife y Gran Canaria están en alerta
En Tenerife, la alerta afecta a las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste. Para estas zonas se esperan temperaturas que podrán alcanzar o superar los 33 grados, además de baja humedad y viento.
En Gran Canaria, la medida comprende las cumbres, la vertiente norte por encima de los 600 metros y las vertientes oeste, sur y este por encima de los 400 metros de altitud. Las condiciones más adversas se concentrarán en las cumbres y medianías de la mitad suroeste de la Isla.
El resto de Tenerife y Gran Canaria permanece en prealerta por riesgo de incendios forestales, al igual que El Hierro, La Palma y La Gomera, según ha confirmado el Ejecutivo autonómico.
Hasta 37 grados en Gran Canaria
El Gobierno de Canarias advierte de que el Archipiélago atraviesa un episodio cálido de características tropicales. La combinación de altas temperaturas, humedad relativa baja y viento incrementa la disponibilidad de los combustibles vegetales y, con ello, el potencial de propagación de un eventual incendio.
La situación será especialmente adversa en Gran Canaria. Las temperaturas podrán superar los 34 grados en amplias zonas y alcanzar puntualmente los 37 grados. La humedad relativa caerá por debajo del 30% y el viento superará los 30 kilómetros por hora en numerosas áreas.
Las mínimas también permanecerán elevadas en las zonas afectadas, entre 24 y 26 grados, con escasa recuperación térmica durante la noche. El Gobierno tampoco descarta aumentos puntuales hasta los 30 grados durante la madrugada.
Posibles tormentas eléctricas en zonas forestales
A estas condiciones se suma otro factor de riesgo. Emergencias advierte de la posibilidad de actividad convectiva acompañada de descargas eléctricas, con potencial afección a zonas forestales, al menos durante la primera mitad de este sábado.
La previsión mantiene, no obstante, un grado elevado de incertidumbre. La Dirección General de Emergencias realizará un seguimiento continuo del episodio y revisará la situación en función de las próximas actualizaciones meteorológicas.
Ante este escenario, el Gobierno de Canarias pide extremar las precauciones. Entre otras recomendaciones, recuerda que no deben arrojarse colillas o fósforos, encenderse fuego ni utilizarse voladores o petardos en zonas de riesgo. Si se observa humo o fuego en el monte, debe avisarse inmediatamente al 112.