El tiempo en Canarias cambia este sábado: Aemet avisa de tormentas y goterones

La calima, las nubes altas y la posibilidad de tormentas aisladas y goterones marcarán el tiempo en Canarias este sábado, 5 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé además un ligero ascenso de las temperaturas y viento que podrá ganar intensidad durante la tarde.
El Archipiélago amanecerá con predominio de nubosidad alta y polvo en suspensión en altura. La calima podrá ser más notable durante la primera mitad del día en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.
En las costas del norte también aparecerán intervalos de nubes bajas, especialmente durante las primeras horas.
Posibles tormentas y goterones por la tarde
El principal cambio llegará a partir de la tarde. Aemet señala, aunque con mayor incertidumbre, la entrada de nubosidad media que podría favorecer la formación de tormentas aisladas.
También se esperan precipitaciones, en general débiles, especialmente en zonas de interior. Estas lluvias podrán caer en forma de goterones, un fenómeno asociado habitualmente a nubes medias y altas que deja gotas grandes y dispersas.
La predicción general de Aemet para Canarias recoge precisamente el predominio de nubes medias y altas, sin descartar tormentas aisladas y precipitaciones débiles en forma de goterones.
La evolución presenta incertidumbre, por lo que no se prevé que las precipitaciones afecten de igual forma a todas las Islas.
Temperaturas en ligero ascenso
Las temperaturas subirán ligeramente durante este sábado. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en El Hierro.
En la provincia de Las Palmas, se alcanzarán hasta 28 grados en Fuerteventura, mientras que Lanzarote registrará mínimas en torno a los 23 grados, según la previsión facilitada por Aemet.
De esta forma, la diferencia térmica será considerable dependiendo de la Isla y de la altitud, con valores más bajos en zonas elevadas.
El viento se intensifica durante la tarde
El viento será otro de los elementos a tener en cuenta. En las Islas occidentales soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y en los extremos oeste a partir de la tarde.
Aemet señala además una baja probabilidad de que se produzcan rachas puntualmente muy fuertes. En las costas del suroeste predominarán las brisas.
En las Islas orientales, el viento será moderado del norte y también aumentará de intensidad en la vertiente sureste durante la tarde, donde tampoco se descartan rachas localmente muy fuertes.
En el mar, Aemet prevé un aumento de la intensidad del nordeste en varias zonas costeras de Canarias, con marejada o fuerte marejada en algunos sectores, aunque la predicción marítima consultada no recoge avisos costeros para este sábado.
Así, el tiempo en Canarias este sábado estará condicionado por la calima, el aumento de las nubes medias y altas y la posibilidad de precipitaciones irregulares durante la segunda mitad del día.