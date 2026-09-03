José Andrés, chef: “La pizza fue inventada en Valencia y no me creen”

El chef José Andrés ha desatado un debate gastronómico en redes sociales tras afirmar que la coca valenciana pudo ser la antecesora de la pizza italiana. A través de un vídeo publicado en TikTok durante el rodaje de su programa José Andrés and Family In Spain, el cocinero asturiano defiende que este plato tradicional del Levante español influyó en la célebre receta transalpina.
“Cuando le digo a la gente que Valencia inventó la pizza, no me creen”, señala el fundador de la ONG World Central Kitchen en el metraje difundido en la red social. Según explica el cocinero afincado en Estados Unidos, la principal diferencia radica en la elaboración de la base, ya que mientras la masa italiana incorpora queso sobre la salsa de tomate, la receta tradicional valenciana prescinde de este lácteo.
Qué es la coca valenciana y en qué se diferencia de la pizza
La coca de tomate y pimiento es un producto típico de la repostería salada del Levante peninsular. Elaborada a partir de una masa fina horneada con hortalizas, este plato comparte con la masa italiana la base plana de harina, el uso de aceite de oliva y la cobertura de hortalizas sofritas.
Aunque la historiografía gastronómica sitúa el origen de la masa plana mediterránea en diversas culturas de la antigüedad —como la griega o la romana—, el chef respalda la tesis de que la versión levantina precede a la formulación moderna de la masa napolitana.
@alvarolinaresc Pizza is Spanish? #Spain #HistoryTok #HiddenHistory #FoodHistory #DidYouKnow ♬ original sound – Alvaro Linares | EL PATIO
Receta tradicional de la coca valenciana
Para elaborar una unidad de este plato tradicional en un tiempo estimado de una hora, se requieren los siguientes ingredientes y pasos de preparación:
Ingredientes para la masa y la cobertura
- 300 gramos de harina de trigo
- 750 gramos de tomates troceados o triturados
- 120 mililitros de aceite de oliva
- 120 mililitros de cerveza o vino blanco
- Un pimiento rojo y un pimiento verde
- Ventresca de atún
- Dos huevos duros
- Piñones y sal al gusto
Paso a paso para la elaboración
- Preparación de la masa: Mezclar en un recipiente el aceite de oliva, la cerveza (o vino blanco) y la harina. Amasar hasta obtener una textura homogénea, envolver en papel film y dejar reposar durante 30 minutos. Poner los piñones a remojo.
- Sofrito de verduras: Trocear los pimientos rojos y verdes y saltearlos en una sartén con aceite caliente sin que lleguen a ablandarse del todo. En ese mismo aceite, incorporar el tomate triturado y sofreír a fuego medio durante 10 minutos.
- Primer horneado: Retirar la masa del reposo y extenderla a mano sobre una bandeja cubierta con papel vegetal hasta darle forma rectangular. Cubrir la base con el sofrito de tomate y los pimientos salteados. Hornear a 180 °C durante 20 minutos.
- Acabado y segundo horneado: Extraer la bandeja del horno, añadir la ventresca de atún y los piñones previamente hidratados, y hornear durante 10 minutos adicionales. Decorar con el huevo duro picado antes de servir.