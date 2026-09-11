Plátano de Canarias y Special K de Kellogg’s se alían en el desayuno

Plátano de Canarias IGP y Special K de Kellogg’s se unen en torno al deporte y los nuevos hábitos de desayuno, a través de iniciativas en punto de venta, redes sociales y baloncesto, territorio natural para ambas marcas como patrocinadoras de la Selección Española de Baloncesto.
Bajo el concepto “Kanari Bol”, ambas marcas ponen nombre a una combinación natural que ya forma parte de la rutina de muchos consumidores: un bol elaborado con una base láctea o vegetal, granola, fruta y otros ingredientes al gusto. Kanari Bol pone nombre a una práctica ya extendida en numerosos hogares españoles. De hecho, según datos del estudio Worldpanel Usage Panel Spain 2025, el plátano es la fruta elegida con mayor frecuencia para acompañar las granolas de avena.
Esta propuesta reúne dos productos que se complementan a la perfección. Por un lado, Plátano de Canarias IGP aporta la energía de la mañana y su sabor diferencial, fruto de unas condiciones de cultivo únicas. Por otro, Special K Granola Classic de Kellogg’s, elaborada con un 73 % de avena integral, y que suma textura crujiente y alto contenido en fibra. El resultado es una propuesta sencilla, versátil y reconocible, que encaja con los hábitos de consumo actuales y está especialmente dirigida a las familias, con el objetivo de inspirar nuevas ocasiones de consumo.
Como parte de esta colaboración, Plátano de Canarias IGP y Special K de Kellogg’s ofrecen degustaciones gratuitas en diferentes centros de toda España, donde los consumidores podrán descubrir y probar el Kanari Bol.
Alba Lage, directora de Marketing de Kellanova Iberia, afirma que “esta colaboración refleja el trabajo conjunto de dos marcas que comparten valores y un mismo compromiso con el bienestar de las personas. El Kanari Bol reconoce una combinación que los consumidores ya disfrutan de forma natural, mezclando granolas de avena y plátano en una propuesta sencilla, deliciosa y versátil. A través de iniciativas en retail, redes sociales y el baloncesto, queremos seguir promoviendo un estilo de vida saludable, en el que una alimentación equilibrada y la actividad física van de la mano. Porque son las pequeñas elecciones cotidianas las que pueden contribuir a generar hábitos positivos a largo plazo”.
Por su parte, Sergio Cáceres, director de Marketing y Comunicación de Plátano de Canarias señala que “no podemos vivir de espaldas a las nuevas tendencias de consumo. Kanari Bol nace de la colaboración entre dos marcas de referencia que comparten una apuesta por la calidad y por propuestas adaptadas a los nuevos momentos de consumo. Esta alianza con Spepcial K de Kellogg’s supone además una oportunidad para acercar el Plátano de Canarias a nuevos públicos y confirma la relevancia que la marca tiene entre la población española. Un buen bol de desayuno requiere ingredientes de calidad y, en ese sentido, el sabor único del Plátano de Canarias lo convierte en un elemento diferencial para disfrutar de un desayuno equilibrado, sabroso y nutritivo”.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el desayuno es una rutina diaria que el 94 % de la población española realiza en casa, y representa el 28 % del consumo doméstico de alimentos. Sin embargo, un estudio de GfK realizado para Plátano de Canarias, en el marco del Programa Europeo de Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas Frescas, revela que el desayuno es uno de los momentos del día en los que menos fruta fresca se consume: solo un 32,4 % de los españoles la toma, frente al 64,5 % que elige la fruta de postre tras la comida o al 50,7 % que la toma como snack por la tarde. Un margen de crecimiento que Kanari Bol busca precisamente aprovechar.