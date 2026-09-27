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Llega un cayuco con 60 migrantes a Lanzarote

La salvamar rescató a los ocupantes de la patera para poner rumbo al Muelle de Arrecife
Interceptado el tercer cayuco del sábado en Canarias con 70 migrantes
Salvamento Marítimo. Imagen de Archivo
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Salvamento Marítimo ha interceptado en la mañana de este domingo una patera con unos 60 migrantes cuando navegaban a unas 62 millas náuticas –unos 115 kilómetros– al noreste de la isla de Lanzarote.

El organismo estatal ha explicado que fue un pesquero el que avistó a la embarcación irregular y dio aviso a las autoridades, por lo que el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Las Palmas activó al avión Sasemar 101 y a la Salvamar Al Nair.

De esta manera, tras ser avistada por el recurso aéreo, la salvamar rescató a los ocupantes de la patera para poner rumbo al Muelle de Arrecife.

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Se trata de la segunda embarcación irregular que llega a Canarias durante el fin de semana después de que una neumática con 41 migrantes subsaharianos fuera rescatada a 84 millas de Lanzarote en la noche del viernes al sábado.

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