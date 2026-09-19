Proponen un frente común para abordar los problemas de saneamiento del Valle de La Orotava

La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) propone a los alcaldes y responsables políticos de los municipios que utilizan la depuradora comarcal situada en Puerto de la Cruz (La Orotava, Los Realejos y Santa Úrsula) impulsar una estrategia conjunta para mejorar el saneamiento del Valle de La Orotava y abordar de manera coordinada uno de los principales retos ambientales de la comarca.
El propósito principal consiste en plasmar estas acciones formalmente en la Mesa de Saneamiento del Valle que articule todas las acciones encaminadas a enfrentar los desafíos en materia de saneamiento.
El inicio de las obras de la nueva depuradora comarcal por parte del Cabildo de Tenerife es una actuación llamada a mejorar las condiciones actuales del sistema de saneamiento, y representa, a juicio de ACP, “una oportunidad para reforzar la colaboración entre los municipios y aprovechar esta nueva etapa para avanzar en soluciones compartidas”.
La formación considera que los problemas de saneamiento “no entienden de límites administrativos y requieren una respuesta coordinada entre las distintas administraciones implicadas”. Por ello, plantea promover un encuentro entre los responsables políticos de los municipios en materia de saneamiento y gestión de aguas. El objetivo es generar un espacio de diálogo y trabajo conjunto que permita poner en común diagnósticos, conocer las necesidades existentes y establecer una hoja de ruta compartida para seguir mejorando el sistema.
El portavoz de ACP, David Hernández, que ya ha enviado la propuesta a los responsables políticos de los municipios del Valle, destaca que la misma parte de una voluntad de colaboración y de sumar esfuerzos. “Ahora que han comenzado las obras de la depuradora comarcal, creemos que es un buen momento para aprovechar esta inercia y sentarnos todos en la misma mesa. Los municipios del valle tenemos que ser capaces de trabajar conjuntamente para mejorar el saneamiento y garantizar una gestión adecuada de las aguas”, señala.
Hernández subraya además la importancia de reforzar el papel de Salud Pública como autoridad sanitaria y de seguir manteniendo una vigilancia permanente sobre la calidad de las aguas. “Las analíticas pueden ofrecer resultados aptos, pero sabemos que existe un problema de saneamiento que debemos abordar de manera integral. Queremos reforzar el papel de Salud Pública como autoridad sanitaria y conocer con claridad si las actuaciones que está desarrollando el Cabildo serán suficientes para mejorar definitivamente la situación en playa Jardín”, explica.
En este sentido, el portavoz de la ACP considera la posibilidad de incorporar las propuestas de Stop Vertidos al Mar y de especialistas independientes, junto con las aportaciones de los municipios y de las administraciones competentes.