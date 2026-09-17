México mantiene la búsqueda de ‘El Trompas’ por el asesinato de la canaria Claudia Tacoronte

Autoridades mexicanas mantienen este jueves el operativo de búsqueda de un hombre conocido como ‘El Trompas’, señalado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante canaria Claudia Tacoronte el pasado sábado, confirmó a EFE la Fiscalía del estado de Morelos (centro).
La Fiscalía precisó a EFE que el operativo continúa sin novedades, un día después de que el fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, informara de que un juez especializado concedió una orden de arresto contra el sospechoso por el feminicidio de la joven de 21 años.
Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla, adonde había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.
De acuerdo con Blumenkron, las autoridades han investigado “varios domicilios” en los que podría encontrarse el sospechoso y han descartado algunos de ellos, mientras la búsqueda se concentra principalmente en Morelos.
El fiscal señaló además que ‘El Trompas’ cuenta con antecedentes penales y explicó que vídeos proporcionados por ciudadanos han aportado “indicios” para la investigación que ahora deben “robustecerse con pruebas técnicas”.
El sospechoso fue identificado con ayuda de testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad, en las que aparece un hombre con una mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos huyendo de la zona donde ocurrió el crimen.
Claudia Tacoronte había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y residía en Cuernavaca, capital estatal situada a unos 80 kilómetros al sur de Ciudad de México y 50 kilómetros de Cuautla.
El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.
Esta semana, estudiantes de la UAEM se manifestaron en Cuernavaca para exigir justicia y mayores condiciones de seguridad, mientras la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha asegurado que las autoridades darán con el responsable.
El crimen también ha tenido repercusiones en España. La Universidad de Granada, donde Tacoronte cursaba cuarto año del Grado en Educación Infantil, suspendió las próximas estancias de estudiantes en la UAEM, mientras la Universidad de La Laguna (Tenerife) también paralizó cautelarmente su programa de movilidad con la institución mexicana.
Otras universidades españolas han comenzado a revisar las condiciones de seguridad de sus programas en México y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas analiza reforzar los controles antes de enviar estudiantes al país.
Morelos registró entre enero y julio 69 asesinatos de mujeres, de los cuales 21 fueron investigados como feminicidios y 48 como homicidios dolosos, según cifras oficiales. En todo México se contabilizaron en ese periodo 1.250 muertes violentas de mujeres: 380 feminicidios y 870 homicidios dolosos.
LA CÁTEDRA UNESCO DE LA UNAM EXIGE JUSTICIA
La coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gloria Ramírez Hernández, ha reclamado este jueves en Gran Canaria justicia por el asesinato en estado de Morelos de la estudiante Claudia Tacoronte, natural de esta isla, y ha denunciado los feminicidios que vive su país.
Durante su participación en el congreso internacional de presentación del nuevo Observatorio Iberoamericano contra la Violencia de Género, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, Ramírez ha señalado a los periodistas que en México entre diez y doce mujeres son asesinadas cada día y desaparece una cantidad similar.
La académica mexicana ha expresado su “indignación” por el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante desplazada desde la Universidad de Granada a la de Morelos en un programa de intercambio, y ha trasladado su apoyo a la familia y a la comunidad universitaria.
“Exigimos justicia en el caso de Claudia y en el de tantas otras mujeres”, ha afirmado Ramírez, quien ha asegurado que las académicas y organizaciones feministas mexicanas han alzado la voz ante estos hechos y que, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se han registrado cinco casos de feminicidio.
La experta ha recordado que el concepto de feminicidio fue desarrollado en México por la antropóloga y académica Marcela Lagarde y ha defendido que este tipo de violencia “no nada más es la muerte de mujeres: es por ser mujer que se realizan estos asesinatos y, lamentablemente, efectivamente México es uno de los países que tiene altas tasas de feminicidio”.
Ramírez participa en el congreso con una ponencia centrada en el acceso a la justicia de las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual por parte de militares y abordará la recomendación de acceso a la justicia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La investigadora ha explicado que algunas víctimas tardaron más de 16 años en obtener sentencias condenatorias contra parte de los responsables y ha reclamado al Estado mexicano el cumplimiento de dichas resoluciones.