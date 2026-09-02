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Herida una mujer tras una aparatosa colisión entre un coche y una moto en Santa Cruz de Tenerife

La afectada, ocupante de la motocicleta, fue trasladada al Hospital de La Candelaria
Imagen del siniestro, que ha tenido lugar en la subida de El Ramonal, en Santa Cruz de Tenerife. | DA
Imagen del siniestro, que ha tenido lugar en la subida de El Ramonal, en Santa Cruz de Tenerife. | DA
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Una mujer ha resultado herida este miércoles tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la carretera General Santa Cruz-La Laguna, a la altura de la zona de Vuelta de los Pájaros, en Santa Cruz de Tenerife.

El accidente se produjo a las 16.08 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta por el accidente.

La afectada era ocupante de la motocicleta. A la llegada de los sanitarios presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

La Policía Local se hizo cargo del atestado para esclarecer las circunstancias de la colisión.

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