El 112 actualiza la información sobre uno de los accidentes de la TF-5

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración en la colisión entre un furgón y un turismo registrada este miércoles en la TF-5, a la altura de La Orotava. El accidente se produjo en el kilómetro 37, en dirección norte, y está provocando afecciones al tráfico en esta vía.
El 112 Canarias ha actualizado el balance de heridos del accidente, que inicialmente se había incluido entre los dos siniestros que estaban generando retenciones durante la mañana en la autopista.
Tres hombres trasladados a un hospital
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar dos ambulancias de soporte vital básico para atender a los afectados.
Uno de los heridos es un hombre que presentaba una dolencia de pronóstico moderado en el momento de la asistencia. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
Los otros dos afectados presentaban lesiones de menor gravedad. Se trata de un hombre de 59 años, con una dolencia de carácter leve, y otro hombre de 62 años, que presentaba diversos traumatismos leves.
Ambos fueron trasladados también al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
El accidente se produjo en dirección norte
El aviso llegó al CECOES 112 Canarias a las 07:11 horas tras la colisión por alcance entre un furgón y un turismo.
La Guardia Civil intervino en el lugar, donde sus agentes regularon el tráfico y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.
El accidente se suma al otro siniestro registrado esta mañana en la TF-5, en la zona de Los Naranjeros, Tacoronte, que estaba provocando retenciones en sentido Santa Cruz de Tenerife. En ese caso, según la información disponible inicialmente, habían colisionado dos turismos sin que se registraran heridos.
Las incidencias están complicando la circulación en distintos puntos de la autopista durante las primeras horas de la jornada.