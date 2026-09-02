Dos accidentes colapsan la TF-5 en ambos sentidos

Dos accidentes de tráfico están provocando importantes retenciones en la TF-5 a primera hora de este miércoles en ambos sentidos de la circulación, coincidiendo además con un gran número de vehículos en la carretera al comienzo de la jornada laboral.
El primero está generando especial afección al tráfico en sentido Santa Cruz de Tenerife desde Los Naranjeros, Tacoronte, y las retenciones llegan hasta la curva de El Sauzal. En este punto han colisionado dos coches, aunque no hay heridos.
Según ha informado Televisión Canaria, el segundo accidente ha tenido lugar a la altura La Orotava, sentido norte, y, por el momento, no se ha precisado el balance de heridos.
El 112 Canarias ha movilizado recursos de emergencia hasta ambos puntos. Así, en las zonas trabajan personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos policiales.
Las incidencias están provocando largas colas en la TF-5 en ambos sentidos de circulación, por lo que se ruega máxima precaución a las personas que circulan por la vía.