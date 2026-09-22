Las patronales turísticas de Canarias ven en “riesgo” el sector extrahotelero

Las patronales turísticas de Canarias creen que “la liberalización generalizada de usos en inmuebles turísticos pone en riesgo el futuro del sector extrahotelero”. Los empresarios expresan en un comunicado conjunto su respaldo a la propuesta de la Consejería de Turismo de “adaptar la normativa a la realidad actual, respetar los usos residenciales consolidados y preservar la actividad turística, el empleo y la calidad del destino”.
Las organizaciones empresariales consideran necesario dar respuesta a las situaciones que se han generado durante décadas en numerosos complejos turísticos y adecuar la normativa a “las nuevas realidades del mercado y de la comercialización turística”, pero avisan de que “una cosa es modernizar el modelo y aportar seguridad jurídica y otra muy distinta permitir una liberalización indiscriminada de usos que terminaría desdibujando la naturaleza turística de los establecimientos”.
Por ello, Ashotel, FEHT, Asofuer y Asolan manifiestan que “cualquier reforma debe preservar una cuestión esencial: los costes, servicios y obligaciones necesarios para mantener un establecimiento turístico de calidad tienen que seguir siendo afrontados de manera conjunta”. Entienden que “el mantenimiento de las zonas comunes, la renovación de las instalaciones, los servicios que recibe el visitante y unos estándares homogéneos de calidad no pueden quedar sometidos a una progresiva fragmentación de intereses dentro de cada complejo”.
Sobre la residencialización de inmuebles turísticos, las patronales se apoyan en estudios del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que han cifrado el impacto económico y laboral de estos procesos en unas pérdidas anuales de facturación de 3.586 millones de euros, junto a 943 millones de euros de merma en la recaudación fiscal y 88.000 puestos de trabajo. Aparte de las consecuencias económicas, arguyen que la convivencia indiscriminada de usos puede provocar una creciente fragmentación de los complejos: “Un establecimiento extrahotelero necesita mantener zonas comunes, instalaciones, servicios y equipamientos, lo que requiere inversiones permanentes y, si una parte creciente de sus unidades deja de participar de manera efectiva en la actividad turística, resulta cada vez más difícil sostener esos servicios y la calidad”.