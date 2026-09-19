Canarias pedirá al Estado que incremente de 30 a 80 millones su fondo frente a la pobreza infantil

El Gobierno canario ha pedido al Estado que aumente de 30 a 80 millones anuales su aportación a la lucha contra la pobreza infantil en las Islas, dadas las altas tasas que se registran en el Archipiélago.
Así lo ha anunciado la responsable de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante la presentación de la Plataforma de Infancia de Canarias, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la participación, la protección y la promoción de la población infanto-juvenil canaria. “Queremos una Canarias en la que las niñas, los niños y las personas adolescentes puedan contar con un espacio en el que sean escuchados, respetados y reconocidos como sujetos de derechos”, afirmó Delgado.
Preguntada por la situación de la infancia en Canarias, la consejera destacó “dos problemáticas: la de la infancia migrante y todos los menores extranjeros tutelados” por el Gobierno regional, y la lucha contra “la pobreza infantil”.
En este punto, aclaró que su área ha impulsado diversas medidas para reducir estas cifras “inyectado más inversión” tanto en el complemento de menores dentro de la Renta Canaria de Ciudadanía como en el apoyo a los ayuntamientos para las ayudas de emergencia. También se establecerá ese complemento en pensiones no contributivas de ayuda a las familias con personas con discapacidad y que tienen menores a su cargo”.
Además, “hemos solicitado al Estado el incremento de los fondos de materia de pobreza para que pase de los 30 millones asignados a un total de 80 millones con el fin de garantizar la atención a las familias en situación de vulnerabilidad y muy especialmente a la pobreza infantil”.
Delgado añadió que una herramienta adicional en favor de este colectivo será la nueva Ley de Protección a la Infancia de Canarias, pendiente del informe del Consejo Consultivo, cuyo borrador se prevé aprobar en breve para remitirlo al Parlamento para su tramitación.
Recordó que se ha creado una comisión en el Parlamento de Canarias “que analiza esta temática”, cuyas circunstancias también son atendidas a partir del contacto que mantiene con las entidades que se dedican a atención a los niños, como Cáritas o Unicef, con las que se aborda tanto las necesidades económicas, con la Renta Canaria de Ciudadanía, como las relativas a otros ámbitos.
La Plataforma de Infancia de Canarias recién constituida aunará a entidades que trabajen en el área de infancia y familias como la Fundación Diagramas, Save the Children, Aldeas Infantiles, Mensajeros de la Paz, Nuevo Futuro, Scouts de Canarias, ANAR, UDECA, Hermanas de Copile, Mundo Nuevo o la Asociación de Estudiantes de Canarias, entre otras.
Su presidente, Jesús Trujillo, explicó que será una herramienta para velar en todas las islas por los derechos de los menores “en contextos no necesariamente institucionalizados”, para lo que se escuchará sus opiniones, de forma que “los servicios que los atiendan en todos los ámbitos se adapten a sus necesidades”.