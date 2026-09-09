El PSOE de Tenerife ya tiene a doce candidatos a las alcaldías

El PSOE de Tenerife ha confirmado a los cabeza de sus candidaturas para los comicios del 23 de mayo de 2027 en los municipios de más de 20.000 habitantes, excepto en Güímar e Icod de los Vinos, cuyas primarias serán en noviembre. Estas personas combinan “experiencia política y de gestión, con un conocimiento directo de sus ciudades, sus barrios y la realidad cotidiana de sus vecinos y vecinas”, destaca la secretaria general, Tamara Raya. “No presentamos nombres elegidos desde un despacho”, enfatiza la dirigente insular y aspirante a la presidencia del Cabildo.
Nueve de los doce son alcaldes o alcaldesas o han ejercido anteriormente esa responsabilidad. José Miguel Rodríguez Fraga lleva ejerciendo esa labor en Adeje desde 1987. Los socialistas gobiernan, además, en Candelaria, San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte, mientras que otros lideraron la lista más votada en sus respectivas demarcaciones en 2023.
Esta es la relación: José Miguel Rodríguez Fraga (Adeje), José Julián Mena (Arona), María Concepción Brito (Candelaria) Jénnifer Miranda (Granadilla), Josefa Mesa (Guía de Isora), María Jesús Hernández (La Orotava), Eladio Jesús Hernández (Los Realejos), Marco González (Puerto de la Cruz), Luis Yeray Gutiérrez (San Cristóbal de La Laguna), José Carlos Rodríguez (San Miguel de Abona), Patricia Hernández (Santa Cruz) y Sandra Izquierdo (Tacoronte).
“Presentamos a personas que llevan años trabajando con los problemas que aparecen todos los días cuando se sale a la calle”, comenta Raya. La secretaria general del PSOE tinerfeño considera que esta aleación de experiencia y conocimiento municipal permite al partido afrontar la preparación de las elecciones de 2027 “con personas reconocidas en sus localidades y con una trayectoria que puede ser valorada directamente” por los ciudadanos: “Hay alcaldes y alcaldesas que saben lo que significa gobernar y dar respuestas cada día. Hay candidatos que ganaron las últimas elecciones, aunque los pactos o las mociones de censura los dejaran fuera de la alcaldía. Y hay nuevos nombres que conocen bien el terreno y que tienen por delante el trabajo de presentarse, escuchar y ganarse la confianza de la gente”.
Raya detalla que las candidaturas responden a realidades municipales diferentes: “Algunas representan la continuidad de gobiernos socialistas consolidados, otras aspiran a recuperar alcaldías que el PSOE ya ha dirigido, y unas abren una nueva etapa en municipios donde el partido necesita ampliar su apoyo. Cada municipio tiene su propia realidad y cada candidatura deberá hablar desde ella. No se vive igual en Arona que en La Orotava, ni en Santa Cruz que en Guía de Isora. Lo importante es que quienes encabecen las listas reconozcan esa diversidad y estén presentes donde transcurre la vida de sus vecinos”.
El Comité Federal aprobó el 27 de junio la convocatoria y el calendario de las primarias para las elecciones locales y autonómicas. El primer proceso fue en julio; luego, septiembre y finalmente, noviembre. La presentación de candidaturas será del 23 al 26 de octubre; la recogida de avales, del 28 al 4 de noviembre; y la votación (si la hubiera): el 14 de noviembre (primera vuelta). Para las agrupaciones de los municipios de menos de 20.000 habitantes se reserva el mes de febrero de 2027, mediante la modalidad de lista cerrada.