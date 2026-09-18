La Laguna se convierte en plató de una película sobre las vacaciones de The Beatles en Tenerife

El rodaje de Lennon no estuvo aquí, la nueva película del cineasta tinerfeño Juanma Villar Betancort, llegará el próximo miércoles 23 de septiembre a La Laguna. La producción grabará varias escenas en la calle Doctor Zamenhoff dentro de un proyecto que conecta Hamburgo, Tenerife y Liverpool a partir de hechos reales relacionados con The Beatles.
La grabación se desarrollará entre las 09.00 y las 20.00 horas. Desde las 06.00 quedará reservado para los vehículos y equipos de la productora un tramo de 75 metros comprendido entre las calles Antonio González y Heraclio Sánchez. Durante el rodaje habrá interrupciones puntuales del tránsito de vehículos y peatones.
La llegada del equipo a La Laguna suma así una nueva localización tinerfeña a una película cuyo argumento está estrechamente relacionado con uno de los capítulos más singulares de la historia de The Beatles: las vacaciones que tres de sus cuatro integrantes pasaron en la Isla poco antes de convertirse en un fenómeno mundial.
De qué trata Lennon no estuvo aquí
La película propone un recorrido entre Hamburgo, Tenerife y Liverpool, aunque Juanma Villar Betancort ha precisado a DIARIO DE AVISOS que no se trata de un biopic ni de una cinta ambientada en los años 60.
“Es una ficción que se sitúa en la actualidad”, explicó el cineasta.
El largometraje utiliza diferentes episodios reales relacionados con The Beatles para construir una historia ficticia. Uno de ellos es precisamente el viaje a Tenerife de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr entre el 28 de abril y el 9 de mayo de 1963.
John Lennon no vino a Canarias. Durante aquellos días estuvo con el representante de la banda, Brian Epstein, en Torremolinos, Málaga. Esa ausencia está detrás del título de la película: Lennon no estuvo aquí.
Pero el verdadero motor de la trama será otro objeto estrechamente relacionado con la historia del grupo: el Höfner 500/1 de Paul McCartney, el conocido bajo que el músico adquirió en 1961, desapareció años después y acabó siendo recuperado décadas más tarde.
“Nosotros jugamos con la idea de que el bajo pudo perderse en Tenerife”, explicó Villar Betancort.
En la ficción, una de las protagonistas está relacionada con el museo Beatlemania de Hamburgo y viaja a Tenerife para intentar localizar el instrumento. Su búsqueda la llevará a recorrer la Isla y a adentrarse en una historia en la que aparecen la música, la estética mod, las Vespas y las Lambrettas.
El cineasta ha definido el proyecto como una película “muy musical” y una especie de “Thelma & Louise pop”.
Las vacaciones de The Beatles en Tenerife
La película recupera así una historia real que comenzó cuando los jóvenes músicos acababan de publicar su primer álbum, Please Please Me.
McCartney, Harrison y Starr viajaron a Tenerife invitados por su amigo Klaus Voormann, artista y músico alemán que años después diseñaría la portada de Revolver. Durante su estancia se alojaron en el chalé que la familia de Voormann tenía en La Montañeta, en Los Realejos.
Todavía no eran las estrellas mundiales en las que se convertirían poco después y pudieron moverse por Tenerife con relativa tranquilidad.
Según recogió el historiador tinerfeño Nicolás González Lemus en sus trabajos sobre aquella estancia, visitaron lugares como el Parque Nacional del Teide, La Orotava, el Drago de Icod y la playa de San Marcos.
También asistieron a una corrida de toros en Santa Cruz de Tenerife y pasaron buena parte de sus vacaciones en Puerto de la Cruz, donde el turismo empezaba a transformar el municipio.
Entre las anécdotas recogidas por González Lemus figura que los músicos sufrieron importantes quemaduras solares durante aquellos días y llegaron a compararse con “tomates”.
Otro episodio tuvo como protagonista a Paul McCartney en Playa Martiánez. El músico se encontró en dificultades debido a la fuerza del mar y, tras aquel incidente, el grupo comenzó a frecuentar más la piscina del Lido San Telmo, antecedente del actual complejo Lago Martiánez.
Fue allí donde pudo producirse uno de los grandes episodios de la historia musical de Canarias que finalmente nunca ocurrió.
Según la investigación de González Lemus, los músicos intentaron tocar desinteresadamente con la orquesta del Lido utilizando los instrumentos disponibles, pero la propuesta no prosperó. De haberse producido aquella actuación, Tenerife podría haber acogido uno de los primeros conciertos de The Beatles en España.
Tenerife, protagonista de la película
Ese vínculo con la Isla tendrá un peso importante en Lennon no estuvo aquí.
La película presta especial atención al Valle de La Orotava, que el director pretende contraponer visualmente con los ambientes urbanos de Hamburgo y Liverpool.
“Nos interesa mostrar ese contraste entre la tropicalidad del Valle y los ambientes de Liverpool y Hamburgo”, ha explicado Villar Betancort.
Entre los elementos que aparecerán en pantalla figura también el Austin Healey Sprite MkI utilizado por los músicos durante aquellas vacaciones, el descapotable rojo propiedad de Klaus Voormann con el que recorrieron Tenerife.
La cinta incorporará además unas cartas ficticias inspiradas en hechos reales de aquella estancia, basadas en el libro de Jorge Fonte From me to you. The Beatles en Tenerife. A través de ellas se recrearán experiencias de aquellos días en la Isla.
La música tendrá asimismo un papel destacado. Villar Betancort ha avanzado la participación de grupos vinculados a la escena mod española, como Brighton 64 y Los Negativos, que trabajan en composiciones para la película.
Lennon no estuvo aquí cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, la colaboración de los ayuntamientos de Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos y la participación de Televisión Canaria.
Su estreno está previsto para 2027. Antes, el rodaje seguirá recorriendo diferentes localizaciones y este miércoles tendrá una nueva parada en La Laguna.