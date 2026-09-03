Un vuelo a Tenerife Sur modifica su ruta por un pasajero con problemas cardíacos

Un vuelo procedente de Leeds con destino Tenerife Sur tuvo que modificar su ruta para acortar el trayecto después de que la tripulación comunicara que uno de los pasajeros presentaba importantes problemas cardíacos.
La incidencia fue comunicada mientras el avión se dirigía al aeropuerto tinerfeño. Ante la situación, se coordinó con las instalaciones aeroportuarias la atención médica del pasajero a su llegada a tierra.
Según la información difundida sobre el incidente, la tripulación solicitó reducir en lo posible el tiempo de vuelo para facilitar la asistencia una vez que el avión aterrizara en Tenerife Sur.
La prioridad durante el trayecto fue acelerar la llegada y coordinar los recursos necesarios en el aeropuerto para atender al pasajero.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de la persona afectada ni sobre su posterior traslado o atención médica.
La incidencia obligó a adaptar el trayecto habitual del vuelo, aunque la información disponible no apunta a otras consecuencias relacionadas con la operación del aeropuerto.
El pasajero viajaba en un vuelo procedente de Leeds, en Reino Unido, con destino a Tenerife Sur.