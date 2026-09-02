Los vómitos de un pasajero provocan el desvío de un vuelo a Canarias

La indisposición de un pasajero, que sufrió un episodio de vómitos a bordo, han provocado el desvío de un vuelo a Canarias que tenía previsto aterrizar en Gran Canaria.
El vuelo de Binter que cubría la ruta entre Logroño y Gran Canaria aterrizó finalmente en Jerez después de que un pasajero sufriera vómitos, hasta tal punto de desvanecerse, por lo que la tripulación activó de forma inmediata el protocolo previsto para estos imprevistos.
Según ha confirmado Controladores Aéreos a DIARIO DE AVISOS, el hombre, por suerte, pudo bajar pro su propio pie del avión en el aeródromo andaluz. El vuelo proseguirá su rumbo a Canarias desde que su despegue sea autorizado desde Jerez.
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