Tragedia ferroviaria en Toledo: al menos 68 muertos y un posible error humano

Al menos 30 personas han muerto este miércoles, 28 de octubre, en un accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de la estación de Urda, en Toledo. Según informa El País, las primeras investigaciones apuntan a un posible doble error humano en las órdenes dadas para reanudar la circulación de los trenes después de una incidencia en el sistema de control.
El choque se ha producido en el punto kilométrico 118, en el tramo ferroviario situado entre Mora, Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo.
Investigan dos posibles errores humanos en el accidente ferroviario de Toledo
Según la información publicada por el citado medio, los investigadores centran sus pesquisas en las instrucciones transmitidas por un controlador de Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Las primeras averiguaciones apuntan a que el trabajador autorizó la salida de un tren AVE cuando había un convoy de Iryo detenido unos 25 kilómetros por delante.
Asimismo, de acuerdo con las fuentes del Ejecutivo consultadas por El País, el controlador habría indicado al maquinista que continuara “con normalidad”, pese a que el sistema informático de control no estaba operativo.
En estas circunstancias, el protocolo establece que la circulación debe realizarse “a vista”, con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, según la información difundida por El País.
Esta limitación habría permitido al maquinista disponer de más tiempo para reaccionar y frenar ante la presencia del otro tren.
El sistema automático había detenido los trenes
La investigación también analiza cómo se gestionó la interrupción del sistema informático que regula la circulación ferroviaria.
Según El País, el mecanismo de seguridad funcionó inicialmente de forma correcta y detuvo todos los trenes que circulaban por la zona cuando se produjo la caída del sistema.
Las causas de esa incidencia informática todavía no se han aclarado.
El problema habría surgido durante la recuperación del servicio, una fase en la que las decisiones sobre la reanudación de la marcha quedaron en manos de los controladores.
Las fuentes citadas por el periódico explican que el trabajador que transmitió las instrucciones estaba supervisado por otro profesional.
Además, en las pantallas del centro de control debía aparecer la posición del tren que permanecía detenido en la vía.
Esta circunstancia ha llevado a los investigadores a considerar difícil de explicar que se autorizara la circulación normal de los convoyes.
Las órdenes del controlador quedaron grabadas
Uno de los elementos fundamentales de la investigación son los registros de las comunicaciones ferroviarias.
Según las fuentes gubernamentales citadas por El País, todas las órdenes transmitidas quedaron registradas tanto en audio como por escrito.
Los técnicos ya habrían examinado estas comunicaciones y sus primeras conclusiones apuntarían a los dos posibles errores humanos relacionados con la autorización de salida y la velocidad permitida.
El controlador implicado se encuentra asistido por un abogado y un psicólogo en el centro de mando, de acuerdo con la misma información.
Por el momento, la hipótesis del error humano procede de las primeras pesquisas y no constituye una conclusión definitiva sobre las responsabilidades del accidente.
La investigación deberá determinar las circunstancias exactas del choque, las causas de la caída del sistema informático y la secuencia de decisiones que permitió que los trenes reanudaran la circulación.
El balance provisional es de al menos 68 fallecidos y al menos 80 heridos, 50 de ellos graves, aunque las autoridades temen que la cifra pueda aumentar.