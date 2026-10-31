Carme Canela y Jurandir Dã Silva recalan en Tensamba

El Festival Tensamba continúa este sábado acercando al público canario distintas expresiones de la música brasileña con una propuesta que rinde homenaje a uno de los trabajos discográficos más emblemáticos de la bossa nova. Las entradas se pueden adquirir a través de la web www.tickety.es. La cantante Carme Canela y el guitarrista Jurandir Dã Silva ofrecerán esta noche (20.30 horas) en el Casino de La Laguna el espectáculo Celebrating La Fusa, una reinterpretación del histórico álbum Vinicius de Moraes en La Fusa, publicado en 1970.
Grabado en Buenos Aires junto a Maria Creuza y Toquinho, aquel disco se convirtió en una referencia fundamental para la difusión internacional de la música brasileña. Más de medio siglo después, Canela y Dã Silva recuperan algunas de sus composiciones más representativas desde una perspectiva propia, manteniendo el espíritu intimista y la sensibilidad que caracterizaron la grabación.
El repertorio incluye canciones como Lamento no Morro, Samba em Prelúdio, Eu Sei que Vou te Amar y Garota de Ipanema, que forman parte del imaginario musical brasileño.