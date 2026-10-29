El CIIF Market 2026 abre sus puertas analizando el potencial de Canarias como ‘hub’ internacional de efectos visuales

El Canary Islands Internacional Film Market (CIIF Market) inició este martes su vigesimosegunda edición con Tenerife Networking, una jornada organizada en colaboración con la Tenerife Film Commission que, por tercer año consecutivo, reunió a empresas audiovisuales canarias y participantes del mercado para favorecer el intercambio profesional y generar oportunidades de colaboración con producciones nacionales e internacionales.
La programación comenzó con una reunión de las empresas asociadas a la Tenerife Film Commission y continuó con un encuentro profesional para dar a conocer los servicios y capacidades de la industria audiovisual canaria. La jornada incluyó también un fam trip por distintas localizaciones de Tenerife para mostrar nuevos escenarios de rodaje y promover futuras producciones en la Isla.
En este marco se celebró el panel VFX en Canarias: talento, industria e internacionalización, con la participación de Ignacio Caicoya, fundador y CEO de Flaming Frames; Rubén Román Sevillano, director ejecutivo de 22 Dogs; Jonathan Monroig, CEO de Blurr Rojo, y Ricardo Martínez, director de la Tenerife Film Commission. La sesión estuvo moderada por Olga Martín Pascual, directora gerente del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (INtech Tenerife).
Talento local, incentivos y competitividad internacional
Los participantes coincidieron en que Canarias cuenta con talento y capacidades técnicas para consolidarse como referente internacional en postproducción y efectos visuales. Para avanzar en esa dirección, destacaron la necesidad de dar mayor visibilidad a los estudios locales, reforzar la formación especializada y favorecer que los profesionales puedan desarrollar su carrera en el Archipiélago.
La irrupción de la inteligencia artificial centró otra parte del debate. Los ponentes señalaron que estas herramientas están transformando los procesos de producción y postproducción y exigen una adaptación constante por parte de los estudios.
El panel también abordó la oportunidad de integrar los efectos visuales desde las primeras fases de los proyectos. Una participación temprana permite anticipar necesidades, optimizar recursos y evitar complicaciones durante el rodaje y la postproducción. Asimismo, se planteó la conveniencia de impulsar coproducciones y proyectos propios para aumentar el valor añadido que permanece en las Islas.
Como conclusión, los participantes defendieron que Canarias reúne condiciones para avanzar hacia una posición de referencia internacional en efectos visuales, siempre que se mantenga una apuesta por el talento local, la innovación, unos incentivos adaptados a las necesidades del sector y una mayor colaboración entre empresas, administraciones y entidades formativas.
ESPACIO PRICE
En su jornada inaugural, el CIIF Market 2026 proyectó en el Espacio Price Abril, hoy no es invierno, el cortometraje documental escrito y dirigido por Mabel Lozano, que da voz a una realidad silenciada: la violencia y la explotación sexual de mujeres con discapacidad. La sesión, presentada por la periodista Elena Falcón, contó con la presencia de la directora, de la actriz tinerfeña Inés Rodríguez y de representantes de las instituciones canarias implicadas en la igualdad y la acción social.
Tras la proyección, Falcón conversó con Mabel Lozano e Inés Rodríguez, que encarna a Abril en el largometraje basado en el corto que se rueda estos días en Tenerife. Lozano contó que le costó aceptar llevar esta historia al cine cuando Ángeles Blanco, abogada de la Confederación Aspace, le habló del caso de Abril, porque “necesitaba tomar distancia de historias tan duras y temía caer en la pornografía del dolor ajeno”.
La directora puso el acento en el desconocimiento que rodea la violencia sexual contra las mujeres y las niñas con parálisis cerebral. “Por eso es tan importante y poderoso el cine, para dar la palabra a mujeres como Abril”, señaló.
Inés Rodríguez destacó la importancia de tratar un tema como este y de visibilizar la situación de abuso y explotación sexual que viven muchas mujeres con parálisis cerebral.
Con esta proyección, CIIF Market 2026 refuerza su apoyo al cine hecho y rodado en Canarias, que visibiliza el talento audiovisual, impulsa la actividad de las productoras y consolida el Archipiélago como territorio de creación y producción. “Desde CIIF Market queríamos proyectar este corto de Mabel para dar visibilidad a una obra y a un tema tan importantes. Que además haya coincidido con el rodaje del largometraje en Tenerife y poder contar con la presencia de Mabel e Inés ha sido un lujo”»”, señaló el director de CIIF Market, Willy Ríos.
Para terminar el acto, se incorporaron a la charla Ana Padrón Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI); Yolanda Baumgartner, directora insular de Acción Social del Cabildo de Tenerife, y Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.
Mabel Lozano quiso cerrar el acto compartiendo su intención de regresar a Canarias dentro de aproximadamente un año para presentar la película al público de las Islas.
Del corto documental a un largometraje de ficción
El largometraje, basado en el corto y que se está rodando estos días en la capital tinerfeña, está protagonizado por Michelle Jenner e Inés Rodríguez, y su reparto incluye también a Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre y Rossy de Palma, entre otros. Es una producción de Abril, hoy no es invierno S. L., Mafalda Entertainment, Riverflow Pictures y Álamo Producciones Audiovisuales.
Mabel Lozano participa como creadora, guionista, directora y productora ejecutiva, junto a Eduardo Campoy como productor, que en 2024 recibió el Premio CIIF Market Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife con motivo del 20º aniversario del mercado.
Escrito por Eva Pauné y la propia directora, este thriller social aborda las dificultades de comunicación y las barreras de acceso a la justicia que encuentran las mujeres con discapacidad cuando sufren violencia y abuso. La trama arranca con un mensaje de auxilio que llega al teléfono de una fundación y desencadena una búsqueda contrarreloj. La banda sonora lleva la firma del violinista Ara Malikian. Tras cinco semanas de rodaje repartidas entre Guadalajara, Madrid y Tenerife, la película concluye estos días su grabación en la Tenerife, donde terminan su trabajo Jenner, Rodríguez y Tosar.