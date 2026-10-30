El CIIF Market 2026 se despide con la proyección de ‘Tal vez’, el primer largometraje de Arima León

Tal vez, una historia de amor, memoria y libertad inspirada en las figuras de la trapecista canaria Pinito del Oro y la poeta grancanaria Natalia Sosa, pone el broche final al Canary Islands International Film Market 2026 (CIIF Market). La proyección, abierta al público y con entrada gratuita previa inscripción, reafirma el compromiso del mercado con el cine hecho y rodado en Canarias y con el talento audiovisual delArchipiélago.
El CIIF Market clausura este viernes su vigesimosegunda edición con la proyección del primer largometraje escrito y dirigido por la cineasta canaria Arima León. La sesión tendrá lugar a las 20.00 horas en Espacio Price, Sala 2, de la capital tinerfeña, como colofón a la ceremonia de clausura y entrega de premios de CIIF Market 2026, prevista a partir de las 19.00 horas.
LA VISIÓN MUSICAL
La segunda jornada de CIIF Market, celebrada este miércoles dio comienzo con el panel Haciendo realidad la visión musical, un encuentro organizado en colaboración con Tenerife Film Commission que reunió a cuatro profesionales de referencia de la industria musical y audiovisual para analizar los desafíos creativos, legales y empresariales que intervienen en la incorporación de música a películas, series y otros contenidos.
Moderada por Patricia Carrera, supervisora musical, presidenta de la Asociación de Supervisión Musical de Habla Hispana (ASM) y coordinadora de Música para Medios Audiovisuales en Vector de Ideas, la sesión, que fue presentada por Jaime Romero, consejero delegado de Macaronesia Films, contó con la participación de Arturo Olea, socio fundador y CEO de Music Library & SFX; Nuria Hernández, artista, compositora e intérprete musical y presidenta del Clúster Canario de la Música, y Diego Navarro, compositor de música para cine, director de orquesta y fundador y director de Fimucité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife.
Uno de los principales objetivos de la mesa fue dar visibilidad a figuras profesionales cuyo trabajo resulta fundamental para el desarrollo de una producción audiovisual, pero que no siempre son suficientemente conocidas fuera del sector. Desde la supervisión y la coordinación musical hasta la composición de bandas sonoras, la gestión de catálogos, la interpretación y la dirección orquestal, los participantes abordaron cómo sus distintas especialidades contribuyen a transformar una idea creativa en una propuesta audiovisual coherente, viable y con identidad propia.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Uno de los asuntos que suscitó especial atención fue el impacto de la inteligencia artificial en la creación y utilización de música para el audiovisual. Los participantes analizaron las diferencias entre las herramientas de IA generativa, capaces de producir contenido musical, y las aplicaciones de IA orientadas a tareas operativas, así como las implicaciones creativas, éticas y jurídicas de su utilización.
El panel puso asimismo de manifiesto que la música para el audiovisual es el resultado de una cadena de profesionales, recursos y decisiones que comienza mucho antes de que una pieza llegue a la pantalla. Conocer las funciones de quienes intervienen en ese proceso permite a productores y creadores tomar mejores decisiones, optimizar recursos y establecer relaciones de colaboración más eficaces.
La sesión reforzó, además, la importancia de estrechar los vínculos entre las industrias musical y audiovisual, generar oportunidades para el talento local y fomentar una cultura profesional basada en la planificación, la transparencia y la protección de los derechos.
REUNIONES ‘ONE TO ONE’
Al término de la mesa, CIIF Market dio paso a las reuniones profesionales one to one entre los responsables de los proyectos seleccionados y las empresas receptoras participantes en esta edición, encuentros que continuaron durante la tarde. Estas citas individuales constituyen uno de los ejes centrales del mercado y están diseñadas para facilitar el contacto directo entre productores y potenciales socios estratégicos.
En esta edición, los 22 proyectos seleccionados proceden de España, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Panamá, Francia, Cuba, Perú, Brasil y México, a los que se suman siete propuestas de la sección Focus Canarias.
Durante las reuniones, los equipos participantes tienen la oportunidad de presentar sus proyectos a productoras, distribuidoras, agentes de ventas, cadenas de televisión, plataformas y otros profesionales de la industria, con el objetivo de explorar vías de financiación, acuerdos de coproducción y oportunidades de distribución y comercialización.
La segunda jornada de CIIF Market continuó con actividades de networking impulsadas por Macaronesia Films, Music Library & SFX y Vector de Ideas, que ofrecieron un espacio para el encuentro entre profesionales, el intercambio de ideas y la creación de nuevas oportunidades de colaboración.
CIIF Market está organizado por Festeam, Comunicación y Eventos, y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, a través de su Área de Cultura, Museos y Deportes; el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo, y el Gobierno de Canarias, mediante el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Proexca.
Entre las entidades colaboradoras se encuentran Turismo de Tenerife, a través de la Tenerife Film Commission; el Clúster Audiovisual de Canarias; Macaronesia Films, Consorcio de la Zona Especial Canaria ZEC, y Fundación Cultural Oficina Media España, entre otras.
La proyección contará con la presencia de Arima León y de Tania Santana, una de las protagonistas de la película, y ofrecerá al público la oportunidad de descubrir una obra que recupera la memoria cultural de Canarias a través de una historia íntima sobre el amor, la identidad y la libertad.
Con esta iniciativa, CIIF Market pone en valor las producciones vinculadas al territorio, el trabajo de las productoras y los profesionales del sector y la capacidad de las Islas para impulsar proyectos cinematográficos con identidad propia y proyección exterior.