El MCC explora la relación entre literatura y olfato en ‘Páginas que exhalan’

El Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (MCC), en La Laguna, en colaboración con el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), celebra hoy viernes (18.00 horas) la tertulia literaria Páginas que exhalan, una actividad divulgativa vinculada a la exposición temporal Oler para creer, que invita a explorar las conexiones entre literatura y cultura olfativa.
La tertulia propone reflexionar sobre cómo los olores se convierten en protagonistas de una narración, definen personajes, construyen atmósferas y enlazan las palabras con la memoria y las emociones. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.
El encuentro contará con la participación de las escritoras Tadea Lizarbe, Clara Buedo y Marta von Poroszlay, cuyas obras se aproximan al universo olfativo desde perspectivas diferentes. La conversación estará moderada por Rubén Naveros, jefe de la Unidad de Gestión del Museo de la Ciencia y el Cosmos y uno de los comisarios de la exposición Oler para creer.