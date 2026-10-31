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El VI Festival de Cine Independiente de Canarias dice adiós este sábado con la entrega de galardones

El guionista Tirso Calero da a conocer por la mañana, en una cita en el Hotel Nivaria, su libro ‘Winner & Thompson’
El guionista, director y escritor Tirso Calero. / DA
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El Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias (Ficindie) celebra este sábado (18.30 horas) su gala de clausura y entrega de premios en la Sala Cultural El Desleal, en La Laguna. El jurado dará a conocer su fallo entre los 19 títulos que compiten en las secciones de Largometraje Internacional, Cortometraje Internacional, Film Canario y Film de Escuela.

Con entrada libre hasta completar el aforo, la gala, que incluye la actuación de la cantante Desirée López Jal-Ladi, contará con la presencia de los concejales laguneros de Turismo, María Estefanía Díaz, y de Cultura, Dailos González; el cineasta y productor Jairo Ramos, el cineasta David Benito del Olmo, el guionista y escritor Tirso Calero, así como miembros del jurado y cineastas de la selección oficial.

Precisamente, Tirso Calero presenta hoy su libro Winner & Thompson en el encuentro entre cine y empresas que organizan Ficindie y AJE Tenerife-Jóvenes Empresarios en el Hotel Nivaria La Laguna (10.00 horas).

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