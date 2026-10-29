Marta Sanz, Carlos Zanón y Teresa Cardona encabezan el V Encuentro de Novela Criminal en Tías

Organizado por la Cátedra Cultural Antonio Lozano de Género Criminal de la Universidad de La Laguna y coorganizado por el Ayuntamiento de Tías y la Casa Museo José Saramago, el V Encuentro de Novela Criminal se celebrará del 12 al 14 de noviembre con una programación que apuesta por el diálogo literario y la proyección de la novela criminal en Canarias. Todas las actividades serán de entrada libre hasta completar aforo y la programación completa puede consultarse y descargarse en novelacriminalentias.com.
La Casa Museo José Saramago y la Ermita de San Antonio serán los escenarios de tres jornadas de encuentros y conversaciones en torno a un género que va mucho más allá de la resolución de un enigma: la novela criminal permite explorar las contradicciones humanas, las desigualdades, las relaciones de poder y los claroscuros de la realidad.
El programa combina la trayectoria de tres nombres consolidados del panorama literario nacional con cuatro autores vinculados a Canarias, en una apuesta por tender puentes entre distintas voces y reforzar la visibilidad de la creación literaria del archipiélago. Todas las actividades serán de entrada libre hasta completar aforo. La programación completa puede consultarse y descargarse en la web oficial www.novelacriminalentias.com.
Tres referentes de novela negra contemporánea
El V Encuentro de Novela Criminal en Tías reunirá a tres voces destacadas de la narrativa española actual que, desde estilos muy diferentes, utilizan el crimen y la investigación para explorar las contradicciones de la sociedad y la complejidad de sus personajes. Marta Sanz, Carlos Zanón y Teresa Cardona ofrecerán al público la oportunidad de acercarse a distintas formas de entender un género que va mucho más allá de resolver un misterio.
Ganadora del Premio Herralde de Novela por Farándula, Marta Sanz ha desarrollado una obra marcada por la experimentación literaria y una mirada crítica sobre la realidad social. En la novela negra, ha dado vida al detective Arturo Zarco, protagonista de Black, black, black y Un buen detective no se casa jamás, dos títulos en los que la intriga se combina con la sátira y la reflexión sobre los prejuicios, las relaciones personales y las convenciones sociales. Esta trilogía quedó cerrada con pequeñas mujeres rojas, obra que obtuvo el Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal 2021. Su escritura invita a mirar más allá de los hechos para preguntarse qué revelan sobre quienes los protagonizan.
Carlos Zanón, por su parte, lleva la novela negra a los territorios del desarraigo, la memoria y las vidas al margen. Escritor, poeta y crítico musical, obtuvo el Premio Dashiell Hammett por Yo fui Johnny Thunders, una novela en la que la música y el fracaso personal se entrelazan para retratar a personajes marcados por sus decisiones y por un mundo que parece haberlos dejado atrás. Vinculado a la escena cultural barcelonesa y a la dirección del festival BCNegra, Zanón tratará cuestiones fundamentales de su obra, como la ciudad, la música y el crimen, y ahondará en Objetos perdidos, su última novela.
La investigación policial adquiere otro matiz en la obra de Teresa Cardona, que combina el rigor de las pesquisas con una atención especial a las relaciones humanas y al contexto social de cada caso. Su serie protagonizada por la pareja de investigadores de la Guardia Civil Karen Blecker y José Luis Cano, cuenta ya con cuatro novelas publicadas por la editorial Siruela. Teresa Cardona, además, es autora a cuatro manos, junto a Eric Damien de la serie protagonizada por Philippe Andreani, de la que se acaba de publicar Un asunto pendiente. La conversación tratará aspectos sobre la escritura en equipo, la moralidad de los personajes y el espacio de San Lorenzo de El Escorial.
Tres trayectorias, tres maneras de acercarse al lado más oscuro de la realidad y una misma capacidad para convertir la intriga en una herramienta de observación social. La presencia de Sanz, Zanón y Cardona constituye uno de los principales atractivos de esta edición y abre la puerta a un diálogo entre distintas voces de la novela negra, que encontrará continuidad en los autores canarios invitados al encuentro.
La literatura criminal canaria, protagonista
La presencia de C. J. Nieto, Miguel Aguerralde, Víctor M. Bello y Mar Arias Couce refuerza uno de los rasgos distintivos del encuentro: dar espacio y proyección a los autores y autoras que desarrollan su trabajo literario en el archipiélago. Sus obras abordan el género desde perspectivas diversas, en las que el territorio, los conflictos sociales y las particularidades de la realidad insular adquieren relevancia narrativa.
En esta línea, C. J. Nieto, escritora grancanaria, explora en sus novelas las contradicciones sociales y los conflictos que atraviesan la vida cotidiana. Títulos como 9 corto, Sin aditivos y Gambuesa reflejan su vinculación con el género negro y su interés por historias en las que la realidad ofrece tanto material para la intriga como para la reflexión. En 2026 ha publicado su primera incursión en la ciencia ficción con Crónicas de la Edad Nueva. El diálogo que mantendra durante el Encuentro, abordará la escritura con restricciones, el paisaje canario y el tránsito de la novela criminal a la ciencia ficción.
Del análisis de los conflictos sociales al suspense y el misterio, Miguel Aguerralde amplía el abanico de registros del Encuentro. Con una narrativa de marcado carácter visual, ha convertido los escenarios canarios en parte importante de sus historias. Entre sus publicaciones figuran, con su obra más reciente, La biblioteca de los escritores muertos, Las cinco muertes de Jacinto Samitier y El hotel de los juguetes rotos, títulos que reflejan su interés por el misterio y las tramas que mantienen al lector en tensión.
La investigación criminal y sus vínculos con el poder y la realidad insular ocupan un lugar central en la obra de Víctor M. Bello, quien combina su experiencia como historiador y archivero con la escritura de ficción, reflejado en obras como Operación Ática y El viejo marino. En su más reciente publicación, Crímenes permanentes, la investigación se adentra en cuestiones como la corrupción, el poder y las particularidades de la sociedad insular. Su trabajo conecta la intriga con una mirada sobre el territorio y sus realidades, incorporando a la ficción elementos de interés histórico y social.
Por su parte, Mar Arias Couce, periodista y escritora afincada en Lanzarote, aporta una perspectiva vinculada a la observación de la realidad y los conflictos contemporáneos. En La isla en llamas, un thriller ambientado en un territorio insular, la intriga se entrelaza con cuestiones sociales que conectan la ficción con algunas de las preocupaciones de nuestro tiempo.
De Tenerife Noir a un encuentro con identidad propia
El Encuentro de Novela Criminal en Tías comenzó su recorrido como una extensión de Tenerife Noir y, con el paso de las ediciones, ha ido consolidando una identidad propia dentro del panorama literario canario. Desde la pasada edición, el encuentro refuerza su apuesta por dar mayor visibilidad a los autores y autoras del archipiélago y reivindicar el lugar de la literatura criminal canaria en un género que encuentra en las islas un escenario especialmente sugerente para explorar conflictos sociales, relaciones de poder y realidades cercanas.
La cita combina la presencia de figuras destacadas de la novela negra nacional e internacional con voces del panorama insular, propiciando un diálogo entre distintas maneras de escribir, investigar y contar historias. De esta forma, Tías aspira a consolidarse como un punto de encuentro para lectores y escritores, y como un espacio desde el que impulsar el género criminal en Canarias, no solo como entretenimiento, sino también como una forma de interrogar la realidad y descubrir qué se esconde detrás de sus apariencias.