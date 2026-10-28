La exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez se encuentra entre las personas desaparecidas en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles, 28 de octubre, en Urda (Toledo). La antigua responsable del Gobierno de Mariano Rajoy viajaba en uno de los trenes implicados en el siniestro. Diversos medios apuntan a que podría haber fallecido a raíz de la colisión.
Báñez se encontraba en el tren Iryo que fue alcanzado por un AVE durante la mañana de este miércoles. El choque ha provocado decenas de víctimas mortales, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.
La exministra, nacida en Huelva, tenía previsto desplazarse a Sevilla para participar en un acto organizado con motivo del Día de la Empresa, promovido por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Fátima Báñez viajaba en el tren Iryo accidentado
Según detalla ABC, la exministra ocupaba una plaza en el último vagón del Iryo, contra el que impactó el tren AVE que circulaba por la misma vía. Báñez, que presidía la Fundación CEOE, se dirigía a la capital andaluza para asistir al encuentro empresarial.
Durante las primeras horas posteriores al accidente, sus familiares y compañeros de partido trataron de localizarla sin éxito. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, había reconocido públicamente que no disponían de información sobre su paradero.