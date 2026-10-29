Gran Canaria cede el testigo a Tenerife para Womex 2027

Womex 26 Gran Canaria, el encuentro profesional internacional de las músicas del mundo, celebrado del 21 al 25 de octubre, ha sido “una edición histórica”, según valora el director de Womex Internacional, Frank Klaffs. La 32ª Worldwide Music Expo congregó a 2.442 profesionales de 115 países, con la participación de 221 artistas procedentes de 45 naciones, 548 empresas expositoras originarias de 41 y 194 estands.
PRÓXIMA SEDE
Han sido cinco días de actividad profesional, actuaciones musicales y encuentros en el entorno del Auditorio Alfredo Kraus y la plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria, tras los cuales el propio Klaffs señaló que Canarias “es el mejor lugar para celebrar Womex”, al tiempo que anunció que, tras el éxito de la edición grancanaria, Tenerife ha sido la elegida para celebrar en 2027 la trigesimotercera edición de la feria.
La programación profesional de esta edición incluyó 61 showcases, 16 conferencias, 10 sesiones de networking, seis de mentoría, cuatro presentaciones especiales o actividades asociadas y un coloquio sobre cine, con la participación de 86 ponentes de 40 países.
Asimismo, la actividad se completó con un estudio de radio ampliado, en el que se grabaron 30 sesiones, 12 de las cuales fueron retransmitidas en directo por streaming.
UN ENCUENTRO ABIERTO A LA CIUDAD
Para Santi Gutiérrez, coproductor ejecutivo de Womex 26 Gran Canaria, el gran logro de esta edición ha sido conseguir que “Las Palmas de Gran Canaria sea durante cinco días un lugar de encuentro para la industria musical internacional y que, al mismo tiempo, la ciudad viva Womex en sus calles y en sus plazas”, argumentó.
Precisamente, el éxito de esta edición “ha reforzado la confianza de la dirección internacional de Womex en Canarias como destino para acoger grandes eventos, gracias a la cualificación de nuestros equipos humanos y técnicos”, puso de relieve.
De igual modo, la asistencia de público fue otro de los indicadores destacados, con más de 12.000 personas disfrutando de unos conciertos al aire libre y de acceso gratuito, desarrollados durante tres noches, que fueron novedad este año. “Es la primera vez que Womex abre gratuitamente parte de su contenido al público general y facilita el encuentro directo entre la ciudadanía y las distintas propuestas musicales”, señaló Juan Salán, coproductor ejecutivo de Womex Gran Canaria.