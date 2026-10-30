Halloween en el cine

Las salas de cine se suman al espíritu festivo de este fin de semana con una oferta de estreno llena de contrastes: desde la emoción de Klara y el sol al terror de Hope, Leviticus y la comedia fantástica Wicker, las historias de superación de Karateka y Esta soledad y las animadas La oveja Shaun: Misión calabaza y Gungo y los juegos cavernícolas.
Klara y el sol es la adaptación de la novela del premio Nobel Kazuo Ishiguro, dirigida por el oscarizado Taika Waititi. La estrella de Miércoles, Jenna Ortega, da vida a Klara, una amiga artificial que encontrará un vínculo muy especial con Josie, interpretada por Mia Tharia, mientras Amy Adams se mete en la piel de su madre. Una historia de ciencia ficción, emoción y esperanza que nos invita a descubrir hasta dónde pueden llegar el amor y la lealtad.
Cine de terror
El director surcoreano Na Hong-jin, responsable de títulos de culto como The Chaser y El extraño, regresa con Hope, una ambiciosa apuesta de ciencia ficción y terror que aterriza en cines tras su paso por Cannes y el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges. Con Alicia Vikander y Michael Fassbender en el reparto, la película arranca con un descubrimiento aterrador en una remota aldea. Lo que comienza como una investigación se transforma en una lucha desesperada por sobrevivir frente a una criatura desconocida, en un espectáculo de acción, terror, comedia y violencia de dimensiones cósmicas.
También se estrena Leviticus, el debut en el largometraje de Adrian Chiarella y una de las grandes revelaciones del nuevo cine de terror queer, desde su presentación en Sundance a su participación en Sitges. Ambientada en una aislada comunidad cristiana de Australia, la película sigue a dos adolescentes cuya historia de amor prohibido despierta a una entidad sobrenatural, en una perturbadora mezcla de horror, thriller psicológico y drama de madurez que se ha comparado con el filme de culto It follows.
Además, dos semanas después de clausurar Sitges, la excéntrica comedia fantástica Wicker también llega a los cines esta semana. Dirigida por Eleanor Wilson y Alex Huston Fischer, sigue a una pescadora marginada, interpretada por Olivia Colman, que encarga un marido de mimbre —encarnado por Alexander Skarsgård— y desata una inesperada historia de amor que sacude la vida de todo el pueblo.
Cine español de estreno
El cine español apuesta fuerte con Karateka, dirigida por Aritz Moreno y protagonizada por Andrea Ros y Patrick Criado, que nos descubre la increíble historia de Sandra Sánchez, la mujer que conquistó el oro olímpico a los 39 años. Un viaje que nos lleva de Talavera de la Reina a Japón para demostrar que nunca es tarde para desafiar los límites.
Esta soledad, el primer largometraje de Javier Giner tras la multipremiada serie Yo, adicto, se estrena después de su presentación en la Sección New Directors del Festival de San Sebastián, con Oriol Pla y Marina Salas al frente del reparto. La película retrata el intento de Leo y Lorea por empezar de nuevo al acabar su relación, atrapados entre la precariedad, las heridas del pasado y la dificultad de sostenerse cuando todo parece tambalearse.
Animación para toda la familia
El prestigioso estudio Aardman, creador de Wallace & Gromit y Chicken Run, celebra Halloween con la animación en stop motion La oveja Shaun: Misión calabaza. Cuando un experimento de Shaun para salvar el huerto de calabazas se complica, la granja se convierte en el escenario de un divertido caos.
Y el cine animado de estreno tiene sello canario con Gungo y los juegos cavernícolas, una aventura para toda la familia dirigida por los creadores de la saga Huevocartoon y que cuenta con la participación del estudio afincado en Tenerife 3Doubles. Además, la banda sonora lleva la firma del compositor canario Diego Navarro, que pone música a esta divertida historia ambientada en la Edad de Piedra, donde el ingenio y la amistad pueden más que la fuerza bruta.