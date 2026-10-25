Historia de sentimientos, inclusión y resiliencia

“Ojalá llegue el día en el que la única etiqueta que tengamos que quitarnos sea la de la ropa”. Tras publicar en 2023 Mi enfermedad no me define, un volumen en el que Carolina Pereyra Rosales (Santa Cruz de Tenerife, 1994) relataba su experiencia en torno al trastorno mental, al tiempo que brindaba una crónica del empoderamiento, ahora da a conocer la novela Brote de amor, en la que abandona la primera persona para dedicar su relato a todo un colectivo, el de quienes deben o han debido padecer y enfrentarse a problemas psicológicos.
BÁRBARA REMEDIOS
Para plasmar su primera ficción, Carolina Pereyra Rosales ha contado con la colaboración de la escritora Bárbara Remedios, quien en la actualidad también se dedica al campo editorial, en lo relativo a la corrección, el diseño y la maquetación de libros. “Bárbara Remedios, al igual que yo -señala la autora-, posee una clara vocación por lo social y todo lo que rodea a la salud mental es una cuestión que le interesa mucho”. “Ella me ha brindado una gran ayuda para ir puliendo la novela”, subraya Pereyra Rosales acerca de una obra que se presentó el pasado 9 de octubre en la capital tinerfeña, justo en la víspera de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, en la sede de la agencia inmobiliaria Century 21 Impulsa, que desarrolla habitualmente iniciativas de carácter comunitario.
“Al escribir Brote de amor -detalla Carolina Pereyra en una charla con este periódico-, quería que no fuese la típica novela romántica en la que el chico salva a la chica, sino crear un relato diferente, igualitario e inclusivo, que se desarrollase en el marco de la salud mental”.
Con esas premisas, la obra presenta a los lectores a Rebeca, una joven tinerfeña que, tal y como figura en su sinopsis, ha luchado toda la vida por mantener el control. “Desde muy joven -puede leerse en ese texto introductorio-, ha logrado reconstruirse a base de esfuerzo, tratamiento y una firme vocación: demostrar que un diagnóstico no define el valor de una persona”.
MARIO
Rebeca se traslada a vivir a Madrid, “dispuesta a empezar de cero y dejando atrás sus miedos”. En la capital de España conoce a Mario, con el que, de forma paulatina, “parece encontrar la estabilidad y el amor sano con el que siempre había soñado”. Pero esa armonía se diluye cuando se revela “un secreto silenciado”, lo que deriva en la separación de la pareja, la vuelta de Rebeca a Tenerife y la “necesidad de volver a juntar los pedazos de su vida”.
No obstante, esa misma vida en ocasiones recurre a las paradojas: “Cuando Mario sufre una grave crisis de salud mental que lo lleva al hospital, Rebeca deberá decidir si quedarse al margen o convertirse en el refugio de quien alguna vez fue su apoyo”, señala el texto que sirve de umbral a Brote de amor.
“Es una novela que trata acerca de una mujer empoderada que lucha por sus sueños, una mujer que vive una historia de amistad y de amor. Todo ello, en un contexto que nos habla de la salud mental”, explica Carolina Pereyra Rosales acerca de su relato.
O también, como recoge la sinopsis, puede entenderse como una historia sobre “el amor real, la resiliencia ante la enfermedad mental, el valor de la verdad y la esperanza inquebrantable de renacer juntos”.