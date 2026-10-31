La música cobra vida a través de seis cuerdas

La guitarra vuelve a ocupar un lugar protagonista en Canarias durante noviembre con el XIX Festival Internacional 6Cuerdas. Entre los días 5 y 28 desplegará una programación que combina conciertos, sesiones de improvisación y actividades formativas en Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote. La muestra cuenta con el patrocinio del Gobierno regional, a través de Promotur Turismo Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna (OAAM).
NAVE ROTA
La programación comienza el próximo jueves, 5 de noviembre, en Santa Cruz de Tenerife con dos propuestas consecutivas. La guitarrista italiana Eleonora Strino actuará (19.00 horas) en el Casino de Tenerife, mientras que el espacio Rayuela recibirá (21.00) a Nave Rota, formación canaria que abrirá el recorrido por los proyectos vinculados a la escena musical del Archipiélago.
El viernes 6, la actividad se traslada a La Palma, donde David Minguillón ofrecerá un concierto (20.00 horas) en la Casa de la Cultura José Luis Lorenzo Barreto, en Tijarafe. Ese mismo día (20.30 horas) el antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna, acoge la actuación del brasileño Rocho 7 Cordas. La agenda continúa el sábado 7 con el guitarrista uruguayo Alberto Fuentes (21.00 horas) en Gomera Lounge, en Valle Gran Rey, y el domingo 8 con Biphasic, formación canaria que actúa en la Sala Faro de Las Palmas de Gran Canaria (20.00).
El siguiente tramo de conciertos tendrá como escenario Tenerife. El jueves 12, Juan Cruz Trío protagoniza una sesión en el Café Pícu de la capital tinerfeña (21.00 horas), mientras que la lagunera ermita de San Miguel alberga los días 13 y 14 las Jornadas 6 Cuerdas La Laguna.
Con actividades programadas desde las 17.00 horas del viernes y las 11.00 del sábado, el programa contempla encuentros con lutieres, charlas, exposiciones, actuaciones, clases magistrales y talleres. Entre los profesionales anunciados figuran Filippo Dall’Asta, Igor Gnomo y Vicente Sanchís.
La muestra se despliega entre los días 5 y 28 de noviembre en Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote
La dimensión participativa del festival continuará el domingo 15 con Alex Janssen Trío y su propuesta Groovin High, que podrá escucharse (20.00 horas) en El Aljibe, en Los Valles, Lanzarote. El miércoles 18, La Laguna recupera el protagonismo con una jam session en Camerino 74 (19.00 horas).
La recta final del festival incluye una actuación pendiente de confirmación en el Café Picú de Santa Cruz de Tenerife, el viernes 20 (21.00 horas), y el concierto de Mar Sánchez, previsto para el sábado 21 (20.30 horas) en el Casino de La Laguna. El calendario se cerrará el 28 de noviembre con Maurizio Delrio en la Casa de Ossuna, en La Laguna, dentro de la programación de La Noche en Blanco.
Más allá de la sucesión de conciertos, 6Cuerdas mantiene una filosofía basada en la diversidad estilística, la circulación de propuestas entre islas y el impulso al talento local. La convivencia entre intérpretes canarios y músicos procedentes de otros países, junto con las actividades de formación, refuerza la dimensión cultural de un festival que ha encontrado en la guitarra un punto de encuentro entre tradiciones, generaciones y formas de entender la música.