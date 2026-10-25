Lava y Oka, en el hotel Taoro, entran en la Guía Michelin

Los restaurantes Oka y Lava, ubicados en el gran hotel Taoro de Puerto de la Cruz, han sido incluidos en las novedades del mes de la Guía Michelin. Los inspectores de la guía pasan todo el año en la carretera descubriendo los mejores restaurantes para recomendar y lo que han encontrado…..¡es demasiado bueno para mantenerlo en secreto! Siguiendo esta filosofía han desvelado algunos de los elegidos, independientemente de las estrellas que se entregarán en una gala que se celebrará en Huesca el próximo día 1 de diciembre.
Sobre Lava, la guía dice que es una propuesta que convierte el fuego en lenguaje culinario. Bajo la dirección creativa de Erlantz Gorostiza (y el chef Esteban Sánchez en el día a día), el restaurante desarrolla una cocina contemporánea donde las llamas, las brasas y los ahumados realzan los mejores productos de temporada. Sus menús degustación, Picón y Malpaís, evolucionan al ritmo del mercado, poniendo en valor tesoros locales como los carabineros de La Santa o los pimientos de La Orotava.
La propuesta, firmada por Ricardo Sanz y elaborada con mimo, en el día a día, por el chef Emiliano Liska, quiere resultar íntima y personal, por eso la gran protagonista es la barra omakase, donde puedes ver a los sushiman trabajando y sirviendo los platos al momento. Puedes elegir entre pedir a la carta o dejarte llevar por su menú degustación, donde descubrirás cómo la cocina y las técnicas niponas se amoldan a los productos isleños. Un plato para disfrutar es la Quisquilla-Tomate-Piparra.