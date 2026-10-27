Rescatan a un joven de 24 años a punto de ahogarse en una playa de Tenerife

Un joven de 24 años fue rescatado en la tarde de este lunes con síntomas de ahogamiento mientras se bañaba en la playa de Las Burras, en la costa de Arona.
Los hechos sucedieron poco antes de las 17.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre el rescate de un hombre en el mar.
El joven presentaba síntomas de ahogamiento de pronóstico moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur mientras que la Policía Local de Arona colaboró con los servicios de emergencias.
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