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Torres reacciona al adelanto de las elecciones generales: “Nos lo jugamos todo”

El ministro ha insistido en que los socialistas "se van a dejar la piel" para que España pueda "seguir avanzando"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. EP
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho un llamamiento a “seguir avanzando en derechos para la mayoría social” frente a la posibilidad de poner “el futuro del país en manos de aquellos que traicionan al pueblo y solo trabajan para quienes más tienen”.

Así lo ha puesto este lunes de manifiesto en su perfil oficial de la red social X después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

En este sentido, el canario ha hecho especial hincapié en que durante los próximos comicios “nos lo jugamos todo”, por lo que ha instado a “seguir luchando” porque “vale la pena”.

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Finalmente, el ministro ha insistido en que los socialistas “se van a dejar la piel” para que España pueda “seguir avanzando” en derechos sociales.

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