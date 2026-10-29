‘Volcania, vida en Marte’ llega a las pantallas de Lanzarote y Tenerife

Los paisajes volcánicos de Canarias y los misterios del planeta rojo convergen en la gran pantalla gracias a Volcania, vida en Marte. El nuevo largometraje documental dirigido por el realizador tinerfeño JuanMa V. Betancort desembarca en el Archipiélago con un circuito de proyecciones que arrancará este jueves (20.00 horas) en el Cine Buñuel de El Almacén (Lanzarote), para continuar, del viernes al domingo (19.00 horas) en TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Concebida bajo el prisma de una singular space opera documental, la obra sitúa su punto de partida en la misión del rover Perseverance de la NASA en Marte. Paralelamente, en la Tierra, el Parque Nacional de Timanfaya se transforma en un centro de pruebas y entrenamiento para futuras misiones espaciales.
En este marco insular, las científicas Alba Sánchez e Isabel Vera, aspirantes a astronautas, indagan cómo el ingenioso cultivo tradicional de la vid sobre cenizas volcánicas puede servir de modelo agrícola para la futura colonización humana del planeta rojo. La narrativa entrelaza el rigor de la investigación con el arte y la naturaleza de las Islas.