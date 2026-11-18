La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado la busca y captura de un hombre acusado de ocupar un bungalow turístico y cometer robos en apartamentos de Playa del Inglés, en Gran Canaria. El procesado no acudió este miércoles, 18 de noviembre, al juicio y se encuentra en paradero desconocido. Ni su abogado ni su propio hijo, también acusado, pudieron explicar dónde está.
La decisión fue adoptada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial después de que la vista oral tuviera que suspenderse nuevamente por la ausencia del principal acusado, para quien la Fiscalía solicita siete años de prisión, según informa EFE.
No era la primera vez que ocurría. El juicio ya había sido aplazado en varias ocasiones anteriores porque el hombre tampoco se presentó a las citaciones judiciales.
Ni su abogado ni su hijo saben dónde se encuentra
La situación volvió a repetirse este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde estaba previsto juzgar a los dos procesados.
Ante la ausencia del padre, los magistrados preguntaron por su paradero tanto al abogado defensor como a su hijo, quien también figura como acusado en el procedimiento.
Ninguno pudo ofrecer información sobre dónde se encuentra.
De hecho, el letrado reconoció ante el tribunal que llevaba tiempo “sin saber nada de su cliente”, según recoge la información de EFE.
La fiscal encargada del caso recordó que las reiteradas incomparecencias ya habían obligado a suspender el juicio en distintas ocasiones.
Ante esta situación, la Audiencia acordó emitir una orden de busca y captura contra el procesado para que pueda ser localizado y continuar con el procedimiento judicial.
La decisión también afecta a su hijo, para quien el Ministerio Fiscal solicita un año de cárcel. El segundo acusado tendrá que esperar a que se localice a su padre para la celebración del juicio.
Una llave maestra para ocupar un bungalow y entrar en otros apartamentos
Los hechos investigados se remontan a junio de 2025, cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía, padre e hijo consiguieron una llave maestra sin autorización.
Presuntamente utilizaron esa llave para acceder al bungalow número 525 del complejo turístico Vista Flor, situado en la avenida Touroperador Neckermann, en Playa del Inglés, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana.
De acuerdo con el Ministerio Público, ambos entraron en el alojamiento con intención de permanecer en su interior sin autorización.
La Fiscalía sostiene que el padre utilizó posteriormente la misma llave para acceder a otros apartamentos del establecimiento turístico.
Su objetivo, según la acusación, era apoderarse de las pertenencias de las personas alojadas en el complejo y obtener un beneficio económico ilícito.
El escrito fiscal atribuye al hombre la sustracción de distintos objetos de los apartamentos a los que habría accedido.
La Fiscalía solicita siete años de prisión para el padre
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que las conductas investigadas pueden constituir un delito leve de ocupación de inmueble, un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada y un delito de estafa.
La acusación solicita siete años de prisión para el padre y un año para su hijo, también procesado por su presunta participación en los hechos.
Sin embargo, el procedimiento judicial continúa pendiente de celebración y ninguno de los dos ha sido condenado por estos hechos.
La orden de busca y captura acordada este miércoles busca localizar al principal acusado después de sus repetidas ausencias ante el tribunal.
Hasta que se resuelva su paradero, el juicio permanecerá aplazado, sin una nueva fecha de celebración.