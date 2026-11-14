Condenado por golpear con un destornillador y robar a su hermana el día de Navidad en Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a seis años y medio de prisión a un hombre que agredió violentamente a su hermana el día de Navidad de 2025, después de que esta se negara a darle dinero. El acusado la golpeó con los puños y un destornillador antes de robarle el móvil, dinero en efectivo y dos décimos de lotería.
Los hechos ocurrieron en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife y comenzaron sobre las 15.00 horas del 25 de diciembre, cuando la víctima regresó a su domicilio acompañada de su hija menor de edad.
Según recoge la sentencia, el hombre se encontraba en el interior de la casa y pidió dinero a su hermana. Ante la negativa de esta, se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla, utilizando tanto sus puños como un destornillador.
La persiguió hasta la calle y volvió a golpearla
La mujer logró escapar de la vivienda para pedir auxilio en la calle. Sin embargo, su hermano salió tras ella y consiguió alcanzarla.
Una vez en el exterior, le propinó un puñetazo en la cara que la hizo caer al suelo. Después, la llevó nuevamente al interior de la vivienda.
Allí, el agresor le arrancó la ropa y se apoderó de su teléfono móvil y de una cartera en la que guardaba su tarjeta sanitaria, 495 euros en efectivo y dos décimos de lotería.
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un traumatismo craneal con hematoma y una fractura nasal sin desplazamiento.
Las lesiones necesitaron 21 días para su curación, de los cuales siete estuvo impedida para desarrollar sus actividades habituales.
Seis años y medio de cárcel y una indemnización
La Audiencia Provincial ha impuesto al acusado dos años y medio de prisión por un delito de lesiones y otros cuatro años por robo con violencia.
El tribunal ha tenido en cuenta las agravantes de multirreincidencia y parentesco, así como la atenuante de drogadicción.
Además de la pena de cárcel, el condenado deberá compensar económicamente a su hermana por los daños y las pérdidas sufridas.
La indemnización asciende a 2.013 euros, distribuidos de la siguiente manera:
- 1.400 euros por las lesiones.
- 495 euros por el dinero sustraído.
- 78 euros por el teléfono móvil.
- 40 euros por los dos décimos de lotería.
A estas cantidades deberán añadirse los intereses correspondientes.
Un historial de condenas anteriores
El hombre fue detenido el 28 de diciembre de 2025, tres días después de la agresión, y permaneció en prisión provisional hasta la celebración del juicio.
La vista estaba prevista inicialmente para julio de 2026, pero fue suspendida y finalmente se celebró en septiembre.
El acusado acumulaba numerosas condenas anteriores por delitos contra el patrimonio, atentado, quebrantamiento de condena, lesiones en el ámbito familiar y delitos contra la seguridad vial.
Las penas impuestas por esos antecedentes sumaban ocho años de prisión, según la información recogida en el procedimiento.
La Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de 12 años de cárcel, repartidos entre siete años por el robo con violencia y cinco por las lesiones.
Sin embargo, las penas se redujeron después de que el acusado reconociera los hechos, quedando fijada la condena en seis años y medio de prisión.