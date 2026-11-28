La Fundación CajaCanarias y el Real Casino de Tenerife clausuran este sábado el ciclo de conciertos conmemorativo del 150º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla (1876-1946). El tenor tinerfeño Airam Hernández y el pianista madrileño Juan Antonio Álvarez Parejo pondrán el broche de oro a partir de las 19.30 horas en el espacio cultural de la fundación en Santa Cruz de Tenerife. La entrada es libre hasta completar el aforo. Toda la información está disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
El programa recorre la relación entre música y poesía en la creación española de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, con Falla como protagonista de la primera parte. La selección reúne canciones sobre textos de Antonio de Trueba, María Lejárraga y Gustavo Adolfo Bécquer, además de las conocidas Siete canciones populares españolas, en las que el compositor reelabora melodías y ritmos de la tradición folclórica.
La segunda parte amplía esta mirada con obras de Eduard Toldrà, Rodolfo Halffter, Fernando Remacha y Joaquín Turina, inspiradas en poemas de autores como Quevedo, Lope de Vega, Rafael Alberti y Ramón de Campoamor, junto a textos tradicionales y anónimos.
Se trata de una propuesta que pone de manifiesto el estrecho vínculo entre literatura y música en la creación española, así como la importancia de la poesía y la canción popular en el universo creativo de Falla y sus contemporáneos.