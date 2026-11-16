Alfonso Cabello: “No vamos a permitir que el Gobierno de España nos trate como a una colonia con la crisis migratoria”

El candidato de Coalición Canaria al Senado por Tenerife, Alfonso Cabello, ha exigido hoy al Ejecutivo central el despliegue urgente de Frontex en Gambia y Senegal para frenar las salidas de cayucos en origen y ha advertido de que “Coalición Canaria es necesaria en Madrid tras el próximo 29 de noviembre para que el Gobierno de España respete a Canarias en una crisis migratoria sin precedentes”.
Ante el repunte registrado en la primera quincena de noviembre —periodo en el que el Archipiélago ha superado las 11.000 llegadas a bordo de más de 116 embarcaciones, lo que supone un incremento superior al 1.000 % respecto a las 968 personas registradas en las mismas fechas de 2025—, Cabello ha denunciado la situación límite que atraviesa El Hierro, isla a la que han arribado 96 de esos 116 cayucos y cerca de 1.500 personas solo este fin de semana.
“No vamos a permitir que el Gobierno de España nos trate como a una colonia con la crisis migratoria ni que pretenda convertir nuestras islas en la frontera bloqueada de Europa mientras en Madrid miran hacia otro lado”, ha afirmado el candidato nacionalista. En este sentido, Cabello ha respaldado la exigencia trasladada por carta al presidente Pedro Sánchez y las gestiones realizadas ante los ministerios de Interior, Política Territorial y Migraciones por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de cara a la reunión de mañana de la Comisión Interministerial de Migración.
“Los compromisos alcanzados en Madrid tienen que pasar de una vez por todas de los despachos al terreno. Europa, a través del comisario Magnus Brunner, ya ha puesto los instrumentos sobre la mesa; lo que hace falta es que el Estado español deje de poner excusas, active los mecanismos europeos y solicite de inmediato el despliegue operativo de Frontex en Gambia y Senegal para evitar que sigan saliendo embarcaciones y muriendo personas en el Atlántico”, ha subrayado.
Asimismo, desde su experiencia en la gestión autonómica y la proyección exterior del Archipiélago, Alfonso Cabello ha recalcado el papel determinante que jugará la Cámara Alta en la próxima legislatura como institución de representación territorial, control al Gobierno y supervisión de los acuerdos internacionales.
“Sin la voz de Coalición Canaria en Madrid, Canarias será el mayor problema migratorio de Europa ante Gobiernos que miran hacia otro lado. A partir del 29 de noviembre necesitamos senadores con obediencia exclusivamente canaria, que no deban pleitesía a las direcciones de sus partidos en Madrid, para fiscalizar cada semana a los ministros, condicionar los presupuestos y obligar al Estado a desplegar medios sanitarios, derivaciones ágiles y soluciones reales en origen”, ha concluido.