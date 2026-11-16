Valbuena: “Canarias sería el Lesbos del Atlántico si fuese por el PP y Vox”

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Valbuena, advierte de que Canarias “se convertiría en el Lesbos del Atlántico” si se aplicara la política migratoria que, a su juicio, defienden PP y Vox, a los que acusa de querer que quienes llegan irregularmente al archipiélago permanezcan en las islas.
En una entrevista con EFE, Valbuena, que formó parte del anterior Gobierno de Canarias, atribuye parte del último repunte de llegadas a la reducción temporal de la vigilancia en zonas de salida de Senegal y cree que la tensión que ha generado en la red de acogida también tiene que ver con que centros de atención temporal de extranjeros en Tenerife se encontraban en obras.
Defiende, no obstante, la respuesta estatal y ha señalado que, de las alrededor de 7.000 personas que han llegado a Canarias durante noviembre, quedan actualmente menos de un millar en las islas, debido a los traslados entre islas y las derivaciones a la península.
Afirma el candidato que desde 2020 han llegado a Canarias cerca de 180.000 migrantes, y que la inmensa mayoría ya no permanece en el archipiélago.
“Si fuese por el Partido Popular y Vox, esas 180.000 personas seguirían en Canarias. Canarias se convertiría en el Lesbos del Atlántico”, sostiene Valbuena, que separa de esas tesis a Coalición Canaria.
“Clavijo intenta ser un Vivas”
Sin embargo, y preguntado por la postura del Gobierno canario durante las crisis, el candidato considera que, especialmente en este último episodio, el presidente canario, Fernando Clavijo, “intenta ser un Vivas”, en referencia al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP.
Según Valbuena, Clavijo intenta “aprovechar el drama humano” de la migración para obtener rédito político y electoral, si bien reconoce que, pese a las diferencias públicas, ha existido cooperación entre los gobiernos central y autonómico y que ambos han alcanzado acuerdos sobre la atención a las llegadas en la última sectorial de inmigración convocada a estos efectos.
El socialista defiende la necesidad de actuar en origen mediante políticas de cooperación, combatir a las redes que organizan las salidas y, una vez las personas están en el mar, “salvar vidas”, trasladarlas a tierra y garantizarles un trato digno.
Sobre vivienda, admite que las cerca de 6.000 viviendas previstas en el Plan Canario de Vivienda aprobado durante el mandato de Ángel Víctor Torres entre 2019 y 2023 “no son suficientes”, aunque subraya que supusieron un avance después de años sin construcción pública.
A su juicio, el parque debe crecer “exponencialmente”, tanto mediante promoción pública como privada a precios protegidos, y señala la falta de suelo público disponible y el incremento de los costes de construcción como algunos de los principales obstáculos.
Zonas tensionadas y grandes tenedores de vivienda
Valbuena defiende además la aplicación de la Ley de Vivienda en Canarias, incluida la declaración de zonas tensionadas, y sostiene que es necesario movilizar vivienda vacía y actuar sobre los grandes tenedores.
“Canarias es la tercera comunidad del Estado con mayor número de grandes tenedores. 2.000 personas tienen ellos solos 60.000 viviendas y cuatro propietarios acumulan 600”, expone.
Respecto a las singularidades fiscales de Canarias y el Régimen Económico y Fiscal (REF), Valbuena apunta que la continuidad del 75 % de descuento en los billetes aéreos es “innegociable”, si bien considera necesario reforzar los controles sobre el coste real de los billetes para evitar que la bonificación se convierta en un “beneficio caído del cielo” para las aerolíneas.
Preguntado por si se plantearían topar los precios, apunta que, en principio, para llegar a esa media habría primero que tener un estudio detallado de los costes reales de los trayectos.
Sobre el REF, Valbuena asegura que el PSOE lo defiende “a ultranza” y que sus recursos son “intocables”, además de sostener que la inversión estatal ordinaria en Canarias debe situarse en la media nacional sin contabilizar en esa parte las compensaciones derivadas de las singularidades del archipiélago.
Un parón en el crecimiento de las renovables
En transición energética, Valbuena, que fue consejero autonómico responsable del área, acusa al actual Gobierno canario de haber “parado” el avance de las renovables, pues entre 2018 y 2023 la potencia renovable instalada aumentó un 47 % y la energía vertida a la red un 82 %, frente a incrementos del 7 % y del 11,7 % respectivamente desde 2023.
“Se ha favorecido el combustible fósil frente a las renovables. Las empresas han visto que sencillamente no es rentable promover un parque de renovables en Canarias porque al primar nuevos grupos fósiles, la rentabilidad es a costa de que las energías renovables no inyecten energía en la red”, resume.
Respecto a los apagones y la seguridad del suministro, apunta que las decisiones sobre el modelo de generación corresponden fundamentalmente al Ejecutivo autonómico, y rechaza que pueda atribuirse al Gobierno de España la responsabilidad principal por los problemas de seguridad de suministro.