CCOO, tajante sobre la crisis migratoria en Canarias: “No es una invasión”

CCOO Canarias ha defendido que el aumento de la llegada de migrantes al Archipiélago debe abordarse como una “emergencia humanitaria” y no como una “invasión”. El sindicato reclama responsabilidad institucional, recursos y solidaridad ante el repunte migratorio, especialmente en El Hierro, y rechaza que esta situación se utilice para generar alarma social o enfrentamiento político.
En un comunicado, la organización sindical critica que la crisis migratoria en Canarias se convierta en una herramienta de confrontación política y electoral. Asimismo, recuerda que el incremento de embarcaciones durante esta época del año no constituye un fenómeno nuevo en la ruta atlántica.
CCOO sostiene que las condiciones del mar, generalmente más favorables durante determinados periodos del otoño, facilitan la reactivación de las rutas migratorias hacia las Islas. Por este motivo, considera inadecuado comparar automáticamente la situación del Archipiélago con la registrada en Ceuta.
A juicio del sindicato, se trata de realidades distintas que requieren respuestas específicas, alejadas de los discursos que, según denuncia, contribuyen a alimentar el miedo entre la población.
Las cifras de llegada de migrantes a Canarias en 2026
CCOO Canarias fundamenta parte de su posición en los datos oficiales del Ministerio del Interior, que reflejan un descenso de las llegadas por vía marítima durante los primeros diez meses del año.
Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 llegaron al Archipiélago 13.327 personas, frente a las 14.099 registradas durante el mismo periodo de 2025. Esto representa una reducción del 5,5%.
El número de embarcaciones también disminuyó, al pasar de 231 en 2025 a 160 en 2026, lo que supone una caída del 30,7%, según el balance provisional del Ministerio del Interior. interior.gob.es
Sin embargo, estos datos no incluyen las miles de personas que han llegado durante los primeros días de noviembre, cuando se ha intensificado la presión migratoria sobre El Hierro.
El repunte llevó al Gobierno de España a declarar el pasado 10 de noviembre la emergencia migratoria en Canarias, con la aprobación de 15,18 millones de euros adicionales para ampliar los recursos de acogida y facilitar los traslados a otras Islas y a la Península. lamoncloa.gob.es
CCOO exige recursos y coordinación para afrontar la emergencia migratoria
Para el sindicato, la principal preocupación debe centrarse en las condiciones que afrontan las personas migrantes durante la travesía hacia Canarias.
Lo “verdaderamente preocupante no es que las personas lleguen, sino las condiciones en las que se juegan la vida”, subraya la organización.
Por ello, reclama al Gobierno de Canarias que adopte todas las medidas humanitarias necesarias para garantizar una atención digna y segura a quienes alcanzan las costas del Archipiélago.
Al mismo tiempo, exige una mayor implicación del Gobierno de España, las comunidades autónomas y las instituciones europeas, al considerar que Canarias no puede asumir en solitario la atención derivada de las llegadas.
Esta petición se produce en un contexto de especial presión sobre los servicios de primera acogida de El Hierro. El Cabildo declaró el pasado 6 de noviembre la emergencia social y solicitó más medios humanos y materiales, así como el refuerzo de los procedimientos de derivación. eldiario.es
Protección para los menores migrantes y atención a las personas adultas
CCOO también pone el foco en la situación de los menores migrantes, para quienes reclama garantías de protección, acogida y acceso a los procedimientos administrativos correspondientes.
“Es imprescindible garantizar la protección, el cuidado y la acogida de los niños y niñas migrantes”, sostiene el sindicato, que considera necesario facilitar que puedan desarrollar su futuro con derechos y oportunidades.
En el caso de las personas adultas, defiende que deben recibir la asistencia necesaria y acceder a la tramitación de los procedimientos legales que les correspondan.
La organización insiste en que la respuesta a la situación migratoria debe basarse en la cooperación entre administraciones y en el refuerzo de los recursos de atención.
“Canarias necesita recursos, coordinación y solidaridad, no alarmismo ni enfrentamientos políticos”, concluye CCOO Canarias.