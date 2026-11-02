cultura

Ana Nayra Gorrín publica ‘Aguas de salvación’, una distopía ubicada en la Isla

La nueva novela de la escritora se ambienta en Tenerife en 2048 y sitúa los acantilados de Los Gigantes en el centro de la trama
Ana Nayra Gorrín. / DA
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

La escritora canaria Ana Nayra Gorrín Navarro acaba de publicar Aguas de salvación, su séptima novela, de la mano de la editorial Con M de Mujer. La obra se adentra en la ciencia ficción distópica y el romance a través de una historia que está ambientada en Tenerife en el año 2048, donde la erupción del Teide y los terremotos transforman el territorio y la vida de sus habitantes.

En este escenario de ficción, el agua se convierte en el recurso más disputado de un mundo en crisis. La novela presenta a los lectores a Laura, que trabaja en un barco turístico de Los Gigantes y solo desea terminar su turno y disfrutar de sus días libres. Sin embargo, un extraño acontecimiento frente a los acantilados cambia su destino: el mar deja de comportarse como lo había hecho hasta entonces y la protagonista se enfrenta a una realidad que desafía todo lo que conoce.

La obra plantea una pregunta que impulsa su trama: ¿y si la vida que la humanidad lleva buscando más allá de las estrellas estuviera oculta bajo el agua, en las entrañas del propio planeta? A partir de esa premisa, la narración explora la lealtad, los límites de lo humano y un amor que parece imposible en un mundo donde resulta difícil distinguir entre aquello que amenaza y aquello que puede salvar.

FUTUROS POSIBLES

El paisaje canario adquiere un papel esencial en la obra. La fuerza volcánica y sísmica de Tenerife, el océano y los acantilados de Los Gigantes configuran una historia que sitúa al Archipiélago como escenario de futuros posibles y de preguntas universales sobre la supervivencia, los vínculos y la esperanza.

Gorrín Navarro publicó el pasado año Poke pocketing (Círculo Rojo), una novela en la que la autora recorría un territorio complejo: el abuso psicológico y la manipulación emocional en las relaciones de pareja. El título de la obra juega con la pasión culinaria de la protagonista y con el término pocketing, que describe la práctica de ocultar a la pareja en la vida social.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas