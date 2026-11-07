‘Animales pequeños. Grandes historias’ se impone en Naturajazz

El proyecto Animales pequeños. Grandes historias, de Manuel Juan Arechavaleta, obtuvo la mayor puntuación (95 puntos) en el Concurso Internacional de Fotografía de la Naturaleza de la decimotercera edición de Naturajazz y se alzó con el premio absoluto. Organizado por el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo de Tenerife, el festival combina cada año fotografía de naturaleza y música jazz en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA).
La propuesta de Arechavaleta, premiada con 4.000 euros brutos, se acerca al mundo de los invertebrados mediante la fotografía macro y presta especial atención a los numerosos endemismos de Canarias. Biólogo, entomólogo y fotógrafo, el autor trabaja desde hace más de dos décadas como técnico del Servicio de Biodiversidad del Gobierno autonómico.
Los proyectos premiados acompañarán las actuaciones musicales de Naturajazz, que se celebra en el MUNA del 6 al 27 de noviembre.