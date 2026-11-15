“En Cajamar queremos seguir acompañando el desarrollo económico y social de Canarias”

–¿Qué balance hace de la presencia de Cajamar en Canarias?
“Nuestro balance es positivo y, al mismo tiempo, nos anima a seguir avanzando. Somos una entidad con raíces canarias, heredera de la Caja Rural de Canarias, y mantenemos una clara vocación de cercanía y servicio. Nuestro compromiso consiste en ser útiles a particulares, familias, autónomos, empresas y cooperativas, acompañándolos en sus proyectos personales y profesionales”.
“Contamos con 36 oficinas y presencia física en prácticamente todas las Islas, que complementamos con una atención personalizada a través de la banca digital, la aplicación móvil y el servicio telefónico. Esa combinación de proximidad, conocimiento del territorio y capacidad tecnológica nos permite anticiparnos mejor a las necesidades de nuestros clientes”.
“Además, Grupo Cajamar ha superado los cuatro millones de clientes y alcanza cerca de 120.000 millones de euros de negocio gestionado, cifras que reflejan la confianza depositada en un modelo basado en la cercanía, la especialización y el compromiso con los territorios”.
-¿Qué representa la herencia de la Caja Rural de Canarias?
“Representa nuestras raíces y una forma de entender la actividad financiera. Nuestro origen está en la Caja Rural de Canarias, que en 1993 inicio su expansión regional; en 2011 se integró en Grupo Cooperativo Cajamar y, en 2013, su Consejo Rector acordó la fusión con Cajamar”.
“Ese legado sigue muy presente y nos compromete con una banca cercana a las personas, vinculada a los sectores productivos y orientada al desarrollo económico y social de las Islas. La realidad insular forma parte de nuestra manera de entender el territorio y sus necesidades específicas”.
-Como mayor caja rural y cooperativa de crédito de España, ¿qué aporta Cajamar a Canarias y cuáles son sus principales retos?
“Aportamos proximidad, arraigo y una visión de largo plazo. Conocemos las singularidades de una economía insular diversa y combinamos ese conocimiento con la capacidad, especialización y recursos de una banca cooperativa de ámbito nacional”.
“Desarrollamos una banca universal para particulares, familias, autónomos, profesionales, cooperativas y empresas, con una especial vinculación con sectores estratégicos como el agroalimentario y el turístico. Nuestro reto es seguir financiando proyectos viables, facilitar el acceso de jóvenes y autónomos a nuevas oportunidades y acompañar la modernización del turismo, del sector agroalimentario y del conjunto del tejido empresarial canario”.
“En definitiva, queremos seguir mereciendo la confianza de los canarios y crecer de forma sostenible, ampliando nuestra base de socios y clientes y construyendo relaciones estables y de largo plazo”.
“En Canarias, Cajamar aporta proximidad, arraigo y una visión a largo plazo”
-¿Qué papel tiene el sector agroalimentario para Cajamar en Canarias?
“Es un sector estratégico y forma parte de nuestro ADN. Nuestra aportación va más allá de la financiación: queremos transferir conocimiento y contribuir a mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la competitividad de agricultores, empresas y cooperativas”.
“Nuestro Ecosistema de Innovación impulsa la tecnificación, la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos. Disponemos de dos centros de experimentación agronómica en la península cuyos resultados compartimos con el sector, así como de Plataforma Tierra, que ofrece análisis, formación y herramientas digitales, y de Cajamar Innova, nuestra incubadora especializada en proyectos vinculados al agua, la agrotecnología y la tecnología alimentaria. A ello se suma la labor de nuestro Servicio de Estudios y Publicaciones”.
“En Canarias seguimos acercando este conocimiento al territorio mediante iniciativas concretas, como la reciente jornada sobre el cultivo de la pitaya del proyecto GO PITAMED en Tenerife. Nuestro objetivo es unir financiación, innovación y conocimiento para contribuir a un sector agroalimentario más competitivo y sostenible”.
-¿Qué otros sectores consideran prioritarios?
“El turismo es, sin duda, esencial para Canarias por su capacidad para generar empleo, riqueza y actividad en otros ámbitos como los servicios, el comercio, el transporte, la hostelería y la logística. Su modernización, digitalización y sostenibilidad son fundamentales para mantener la competitividad del destino”.
“También vemos un importante potencial en la economía azul, las energías renovables y la industria auxiliar. Queremos acompañar a las empresas y profesionales de estos sectores con asesoramiento especializado y soluciones adaptadas a sus necesidades, contribuyendo a diversificar y fortalecer la economía canaria”.
-¿Cómo participa Cajamar en la vida social de Canarias?
“Nuestro compromiso con Canarias no se limita a ofrecer soluciones financieras. También apoyamos iniciativas que favorecen el desarrollo social, la inclusión, la sostenibilidad y la conservación del entorno”.
“Entre otras actuaciones, colaboramos con jornadas vinculadas a la citricultura, la fruticultura y la olivicultura, en las que se abordan retos como el cambio climático, la sostenibilidad y la digitalización del sector, y apoyamos iniciativas como la V edición de Incluye-T, que promueve la inclusión y la superación personal a través del deporte”.
“Queremos que nuestra presencia tenga un impacto positivo y contribuya al progreso económico y social de las Islas”.
-¿Cómo definiría su compromiso con Canarias en tres palabras?
“Cercanía, arraigo y futuro. Cercanía para escuchar y acompañar a las personas; arraigo porque nuestras raíces canarias forman parte de nuestra identidad; y futuro porque queremos contribuir a unas Islas más sostenibles, innovadoras, competitivas e inclusivas”.