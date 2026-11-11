Canarias Improvisa afronta su quinta edición con espectáculos en teatros y espacios públicos de la Isla

El Festival Canarias Improvisa celebra su quinta edición hasta el domingo con cinco jornadas de espectáculos que llevarán la creación teatral espontánea a distintos escenarios de Tenerife. Compañías procedentes de Galicia, Madrid, México y Francia participarán en una programación que recorrerá el teatro del absurdo, la reinvención del Siglo de Oro, el clown y las propuestas familiares, además de incluir funciones en varios espacios públicos.
Tras su apertura en El Rosario, con las compañías canarias Improacción y 60 Minutos en Blanco, el festival afronta una semana de actividad en el Auditorio Capitol de Tacoronte, el Teatro Leal de La Laguna y el Teatro Unión Tejina.
La programación principal arranca esta tarde, a las 19.00 horas, en el Capitol de Tacoronte, con la compañía mexicana Parasitus Teatralis y su espectáculo Parásitos. Mañana jueves, el Teatro Leal acogerá dos funciones. A las 18.00 horas, la compañía gallega The Momento Impro presentará Absurdia, un espectáculo de largo formato inspirado en el teatro del absurdo y el clown. Por otro lado, a las 21.00 horas, la madrileña Impromadrid llevará a escena Por la Gracia, una reinterpretación del universo del Siglo de Oro a través del humor, la improvisación y las sugerencias del público. Ese mismo día, Imprudentes Teatro ofrecerá Ser o no ser, una función dirigida a estudiantes de Secundaria que aborda cuestiones como la identidad, las relaciones y la igualdad.
El viernes, a las 20.30 horas, el Teatro Unión Tejina será escenario del tradicional Match de Impro, presentado por Exhuberancia Carey y con Ignacio López como árbitro. Varios equipos competirán en la creación de escenas en directo, sometidos a distintos retos y a la valoración de los espectadores.
Un fin de semana de improvisación
La improvisación saldrá también a la calle. El sábado, a las 12.00 horas, The Momento Impro representará Xente en la plaza de Vilaflor, y el domingo, a las 17.00, en las Fiestas de San Diego, en La Laguna. Esa noche, La Bowie Bar acogerá a las 22.00 horas una Jam de Impro abierta a artistas e improvisadores. El cierre llegará el domingo, a las 12.30 horas, en la Sala de Cámara del Teatro Leal con Pijamas, de la compañía francesa Crache-Texte.
La programación, los horarios y las entradas pueden consultarse en la web www.canariasimprovisa.com.