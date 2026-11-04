Canary Guitar Quartet celebra en Tegueste sus 10 años de trayectoria

El municipio de Tegueste alberga mañana jueves (20.00 horas) el concierto conmemorativo del décimo aniversario de Canary Guitar Quartet, una propuesta musical que se celebra en el Teatro Príncipe Felipe y que forma parte de la programación cultural del municipio, TeCulte.
El espectáculo servirá para celebrar un recorrido marcado por la creación, la exploración sonora y la difusión de la música para guitarra. Para esta ocasión especial, el cuarteto va a presentar un programa que reúne una selección de obras representativas de sus diferentes proyectos.
Canary Guitar Quartet está integrado por Samuel Delgado, Luis Alejandro García, Tomás Fariña y Fran Yanes, cuatro músicos que iniciaron este proyecto junto a la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Desde entonces, ha participado en concursos y festivales de música de cámara, obteniendo diversos reconocimientos nacionales e internacionales que avalan su trayectoria.
La entrada al concierto es gratuita. Para facilitar la asistencia y garantizar la disponibilidad de asiento, las personas interesadas podrán reservar su butaca llamando al número de teléfono 922 316 136.