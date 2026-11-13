Cientos de tinerfeños en busca de gangas inauguran Exposaldo

Exposaldo volvió a abrir ayer sus puertas en el Recinto Ferial de Tenerife, siendo un año más el mayor evento de Canarias dedicado a la venta de productos de liquidación, ofertas, remates finales y saldos. La feria permanecerá abierta hasta el próximo lunes 16 de noviembre, en horario de 11.00 a 21.00 horas, y la entrada mantiene su simbólico precio de un euro.
En total, 120 empresas repartidas en 180 expositores, a lo largo de una superficie de 12.000 metros cuadrados, ofrecen una amplia diversidad de artículos que abarcan sectores como el textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración, juguetes, motocicletas y vehículos de ocasión, entre otros.
Inauguración
El acto oficial de apertura contó ayer con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, el vicepresidente insular, Lope Afonso, y el consejero insular de Industria y vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, quienes dieron la bienvenida al numeroso público que congrega cada año este evento, junto a otras autoridades insulares, regionales y locales.
Dávila destacó que Exposaldo “se ha consolidado como una de las grandes citas comerciales de la Isla, con casi tres décadas de trayectoria y una importante repercusión económica”, y valoró que eventos como este “permiten a las empresas dar salida a sus existencias, mejorar su actividad comercial y afrontar en mejores condiciones la campaña de final de año”.
Mientras, Lope Afonso subrayó que “el respaldo al comercio de proximidad y a los autónomos constituye un eje prioritario para darle estabilidad al mercado laboral en Tenerife”.