Circular demasiado cerca del vehículo de delante es el comportamiento que más molesta a los conductores, por encima del uso del teléfono móvil y las incorporaciones bruscas. Así lo revela un estudio de Carwow, elaborado a partir de una encuesta a 1.400 usuarios de su plataforma, que también identifica las imprudencias que los propios participantes reconocen cometer.
El informe, publicado en noviembre de 2026, sitúa la falta de distancia de seguridad como la principal causa de irritación al volante, señalada por el 35 % de quienes respondieron a esa pregunta. Le sigue el uso del móvil mientras se conduce, con un 22 %.
Los resultados coinciden con la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT), denominada “Si conduces, solo conduce”, que permanecerá activa hasta el próximo 13 de diciembre y pone el foco en las distracciones y las salidas de vía.
Según el organismo, 546 personas fallecieron en 2025 en accidentes por salidas de vía en carreteras interurbanas, un tipo de siniestro en el que las distracciones figuran entre los principales factores concurrentes.
Los comportamientos que más molestan al volante
El estudio de Carwow permite identificar cuáles son las conductas que provocan mayor frustración entre los participantes.
La clasificación está encabezada por quienes circulan sin respetar la distancia respecto al vehículo que tienen delante. Esta práctica concentra el 35 % de las respuestas.
En segunda posición aparece utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, con un 22 %, seguido de las incorporaciones bruscas o de no facilitar la incorporación de otros vehículos, con un 14 %.
Por su parte, un 12 % señala como especialmente molesto circular indebidamente por el carril central o izquierdo, mientras que un 10 % menciona a quienes conducen demasiado despacio.
El uso incorrecto de los intermitentes también aparece entre las principales quejas, con un 8 %.
Sin embargo, los comportamientos que más molestan no coinciden necesariamente con aquellos que los encuestados consideran más peligrosos.
En este apartado, el 69 % identifica conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas como la práctica de mayor riesgo. El uso del teléfono móvil ocupa el segundo lugar, con un 13 %, seguido de la conducción distraída, con un 10 %.
Las imprudencias que los conductores reconocen cometer
Uno de los resultados más llamativos del informe es la diferencia entre las conductas que se critican y las que los propios participantes admiten realizar.
Aunque el 35 % considera especialmente molesto que otros vehículos circulen demasiado cerca, el 5,3 % reconoce no mantener la distancia de seguridad.
Algo parecido ocurre con el teléfono móvil: mientras el 22 % lo señala como su principal motivo de irritación, un 4,3 % admite utilizarlo mientras conduce.
También existen contradicciones con los intermitentes. El 8 % considera molesta su ausencia, pero el 9 % reconoce olvidarse de utilizarlos.
No obstante, superar los límites de velocidad es la imprudencia más reconocida, con un 29,6 % de los participantes.
En el extremo contrario, un 43,5 % asegura que no comete ninguno de los malos hábitos mencionados en la encuesta.
Casi cuatro de cada diez se enfadan al menos una vez por semana
El estudio también analiza cómo reaccionan los participantes ante los comportamientos de otros usuarios de la carretera.
El 37,9 % afirma sentirse molesto con otros conductores al menos una vez por semana, mientras que uno de cada diez reconoce irritarse durante todos sus desplazamientos.
Sin embargo, el 62,5 % se define como un conductor tranquilo.
La investigación incluye, además, un análisis de 181 comentarios publicados en conversaciones seleccionadas de Reddit España.
En estas intervenciones, las principales quejas se relacionan con el uso inadecuado de los carriles, que concentra el 22 % de las menciones analizadas. Le siguen las distracciones al volante, con un 18,8 %, y el uso incorrecto o la ausencia de intermitentes, con un 16,6 %.
Mario Garcés, de Carwow, advierte de que reaccionar impulsivamente ante las imprudencias de otros usuarios puede empeorar la situación.
“No se trata de corregir a los demás, sino de protegernos a nosotros mismos y al resto de usuarios de la vía”, explica.
Entre sus recomendaciones figuran mantener la distancia de seguridad, facilitar las incorporaciones, evitar las reacciones agresivas y planificar los desplazamientos con tiempo.
Qué alcance tienen los resultados del estudio
La encuesta fue realizada entre el 1 y el 5 de octubre de 2026 a 1.400 visitantes de Carwow, aunque el número de respuestas varió según la pregunta.
En concreto, 952 personas respondieron sobre las conductas más molestas y 879 sobre los malos hábitos que reconocen practicar.
Además, el 83,2 % de los participantes tenía 46 años o más, mientras que solo el 6 % era menor de 30.
Por tanto, los resultados reflejan las opiniones de los participantes y no representan estadísticamente al conjunto de conductores españoles. El estudio tampoco permite establecer qué comportamientos provocan más accidentes.