La compañía D’Click visita la próxima semana el Teatro El Sauzal para poner en escena Frágiles, un completo espectáculo de circo en torno a la manipulación de objetos, las acrobacias, el teatro físico, el mástil chino, la danza, el humor y la magia. Con funciones para el público en general el próximo viernes y el sábado, 27 y 28 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, a lo que se suman otras tres para escolares, Frágiles sumerge al espectador en un caos alegremente controlado.
Tres acróbatas, manipuladores de objetos, envuelven a los espectadores de elegancia en su esparcimiento de gestos inútiles a la vez que precisos, en un mundo desconocido pero cercano, en un espacio donde los límites están por explorar.
“Un acto de inutilidad. Una defensa del ser no productivo que allana el camino hacia un ser más libre. Circo en bruto, indisciplinado, humano, vibrante, inesperado y lleno de tensión que calmará el pulso a través de una relación de complicidad y juego”, puede leerse en la sinopsis de una experiencia que corre a cargo de Iván Benito, Hugo Gauthier y Javier Gracia, con la dirección artística de Florent Bergal y la musical de Gonzalo Alonso.