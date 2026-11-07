Dlibro y el universo literario

Puerto de la Cruz acoge del 17 al 21 de noviembre la tercera edición de un festival que reivindica los oficios editoriales, fomenta la lectura y propone descubrir los procesos creativos que permiten que una obra llegue a sus lectores. Un libro comienza mucho antes de llegar a una librería. Detrás de sus páginas hay lecturas, decisiones, criterios editoriales, procesos de creación y un conjunto de profesionales cuyo trabajo resulta fundamental para que una historia encuentre su forma y llegue al público. Descubrir ese universo que habitualmente permanece oculto es uno de los objetivos de Dlibro, el Festival del Libro y sus Oficios.
Uno de los ejes de esta edición será su dimensión educativa. Entre el 17 y el 20 de noviembre, el festival desarrollará actividades dirigidas a centros escolares y alumnado, con talleres y experiencias de mediación cultural orientados a mostrar las múltiples profesiones que intervienen en la creación, producción y circulación de un libro.
CURIOSIDAD, CREATIVIDAD
La propuesta pretende despertar la curiosidad lectora y estimular la creatividad de niños, niñas y jóvenes, presentando la lectura no solo como una herramienta académica, sino también como una experiencia vinculada a la imaginación, el pensamiento crítico y la expresión personal. Al mismo tiempo, acercar los diferentes oficios del libro a las nuevas generaciones permite reconocer el trabajo de sus profesionales y descubrir posibles referentes creativos y vocacionales.
La programación culminará el día 21 con una jornada abierta a toda la ciudadanía en el Parque Taoro, de 11.00 a 14.00 horas. Tres conversaciones con profesionales del ámbito literario y editorial permitirán profundizar en algunas de las tareas menos conocidas que determinan el recorrido de una obra.
El primer encuentro comenzará a las 11.00 horas. La periodista Patricia Ginovés entrevistará a Estrella Alonso en una conversación titulada El oficio de lectora editorial, dedicada a la labor de quienes reciben, analizan y valoran originales. Una actividad que permitirá conocer cómo se identifican nuevos proyectos literarios y qué papel desempeña esta primera lectura en el camino hacia la publicación.
A las 12.00 horas, Inma Luna conversará con Constantino Bértolo en El arte de rechazar manuscritos. La selección de originales constituye una de las responsabilidades más complejas del trabajo editorial y, a la vez, una de las menos visibles.
La jornada concluirá a partir de las 13.00 horas con La escritora y su biblioteca, un diálogo entre Elena Falcón y Elena Medel sobre las lecturas, los referentes y las experiencias que acompañan la formación literaria de una autora. La biblioteca personal se convertirá en el punto de partida para reflexionar sobre la memoria, el aprendizaje y la imaginación como elementos fundamentales de la creación.
PERSPECTIVA
Los tres encuentros comparten una misma intención: acercar al público a los procesos y las personas que hacen posible el mundo editorial, ofreciendo una perspectiva que va más allá del resultado final que representa un libro publicado.