cultura

Dlibro y el universo literario

Puerto de la Cruz celebra del 17 al 21 de noviembre la tercera edición de un festival que reivindica los oficios editoriales
Estrella Alonso conversará con Patricia Ginovés el 21 de noviembre. / DA
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Puerto de la Cruz acoge del 17 al 21 de noviembre la tercera edición de un festival que reivindica los oficios editoriales, fomenta la lectura y propone descubrir los procesos creativos que permiten que una obra llegue a sus lectores. Un libro comienza mucho antes de llegar a una librería. Detrás de sus páginas hay lecturas, decisiones, criterios editoriales, procesos de creación y un conjunto de profesionales cuyo trabajo resulta fundamental para que una historia encuentre su forma y llegue al público. Descubrir ese universo que habitualmente permanece oculto es uno de los objetivos de Dlibro, el Festival del Libro y sus Oficios.

Uno de los ejes de esta edición será su dimensión educativa. Entre el 17 y el 20 de noviembre, el festival desarrollará actividades dirigidas a centros escolares y alumnado, con talleres y experiencias de mediación cultural orientados a mostrar las múltiples profesiones que intervienen en la creación, producción y circulación de un libro.

CURIOSIDAD, CREATIVIDAD

La propuesta pretende despertar la curiosidad lectora y estimular la creatividad de niños, niñas y jóvenes, presentando la lectura no solo como una herramienta académica, sino también como una experiencia vinculada a la imaginación, el pensamiento crítico y la expresión personal. Al mismo tiempo, acercar los diferentes oficios del libro a las nuevas generaciones permite reconocer el trabajo de sus profesionales y descubrir posibles referentes creativos y vocacionales.

La programación culminará el día 21 con una jornada abierta a toda la ciudadanía en el Parque Taoro, de 11.00 a 14.00 horas. Tres conversaciones con profesionales del ámbito literario y editorial permitirán profundizar en algunas de las tareas menos conocidas que determinan el recorrido de una obra.

El primer encuentro comenzará a las 11.00 horas. La periodista Patricia Ginovés entrevistará a Estrella Alonso en una conversación titulada El oficio de lectora editorial, dedicada a la labor de quienes reciben, analizan y valoran originales. Una actividad que permitirá conocer cómo se identifican nuevos proyectos literarios y qué papel desempeña esta primera lectura en el camino hacia la publicación.

A las 12.00 horas, Inma Luna conversará con Constantino Bértolo en El arte de rechazar manuscritos. La selección de originales constituye una de las responsabilidades más complejas del trabajo editorial y, a la vez, una de las menos visibles.

La jornada concluirá a partir de las 13.00 horas con La escritora y su biblioteca, un diálogo entre Elena Falcón y Elena Medel sobre las lecturas, los referentes y las experiencias que acompañan la formación literaria de una autora. La biblioteca personal se convertirá en el punto de partida para reflexionar sobre la memoria, el aprendizaje y la imaginación como elementos fundamentales de la creación.

PERSPECTIVA

Los tres encuentros comparten una misma intención: acercar al público a los procesos y las personas que hacen posible el mundo editorial, ofreciendo una perspectiva que va más allá del resultado final que representa un libro publicado.

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