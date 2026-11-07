Tenerife abre el debate sobre la dispersión de piezas arqueológicas

Tenerife reunirá los días 12 y 13 de noviembre a especialistas internacionales, responsables de museos, investigadores y representantes de administraciones patrimoniales en el simposio internacional Diásporas Patrimoniales. Una mirada desde Canarias a la dispersión y restitución de los legados arqueológicos. El encuentro analizará las circunstancias históricas que han determinado la dispersión de bienes culturales y las posibilidades actuales de investigación, cooperación institucional y restitución.
Organizado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, el simposio reunirá a 25 especialistas de 13 países vinculados a museos, universidades y organismos internacionales como la Unesco, el British Museum, el Programa Ibermuseos, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Brasil (Iphan).
El programa se articula en seis paneles dedicados a la historia del coleccionismo y las prácticas de apropiación, las políticas de cooperación y restitución, las experiencias internacionales y las particularidades del patrimonio canario disperso.
Vestigios canarios
La segunda jornada prestará especial atención a las colecciones vinculadas a Canarias que se conservan fuera del Archipiélago. El panel dedicado a esta cuestión reunirá, entre otros, a Armando Rangel Rivero, director del Museo Antropológico Montané de la Universidad de La Habana; André Delpuech, especialista en patrimonio e historia de las colecciones; Tobias Mörike, conservador del Weltmuseum de Viena, y Daniel Pérez Estévez, director de la Sociedad Científica El Museo Canario.
El programa analizará las trayectorias de estos bienes, las relaciones entre las instituciones custodias y los territorios de procedencia y las posibilidades de cooperación y restitución. La jornada incluirá también un panel específico sobre restos humanos y responsabilidad pública, con la participación de especialistas de Canarias, Egipto y Perú, así como del British Museum.
Durante la presentación del simposio, el arqueólogo Jorge Onrubia, integrante de la dirección científica, destacó la complejidad histórica de las diásporas patrimoniales, cuyas colecciones responden a distintas causas, desde apropiaciones violentas hasta expediciones, intercambios o donaciones. Asimismo, señaló que Canarias constituye un “observatorio privilegiado” para avanzar en la investigación, la cooperación y la restitución del patrimonio.
Declaración final
El simposio concluirá con la lectura de la Declaración de Santa Cruz de Tenerife, un documento que busca dar continuidad al diálogo institucional y servir de referencia para futuras actuaciones en documentación, cooperación científica, tratamiento ético de restos humanos y restitución. La declaración será también la base del Compromiso por el legado canario disperso que el Gobierno autonómico pretende impulsar para avanzar en el trabajo sobre las colecciones vinculadas al Archipiélago que se conservan fuera.
La clausura incluirá Monumenta, una performance de la artista Yapci Ramos, el viernes 13 a las 17.30 horas en la plaza de TEA. Las sesiones académicas tendrán lugar en TEA Tenerife Espacio de las Artes, con inscripción previa hasta completar aforo. El programa y el formulario de inscripción están disponibles en la web del simposio Diásporas Patrimoniales.