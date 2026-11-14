El artista tinerfeño Luis Palmero presenta ‘Clúster’ en Artizar Madrid

Artizar Madrid, el espacio de la galería lagunera que se encuentra ubicado en el número 6 de la calle Doctor Fourquet de la capital de España, expone hasta el 9 de enero Clúster, una exposición individual del artista canario Luis Palmero (Tenerife, 1957) en la que resuenan obras de tres décadas.
Tal y como señala Omar-Pascual Castillo en el texto curatorial de este proyecto expositivo, “pintar -que, por cierto, una máquina robotizada, demostrado está, puede hacerlo, pero nunca queda como cuando lo ejecuta una mano- sigue siendo un ejercicio donde algo de fe en lo humano persiste”.
“El artista tinerfeño Luis Palmero, pinta así, como quien reza un tedeum, una retahíla susurrante a la que se regresa como reverberación espiritual; pero esto lo hace desde el más aséptico ateísmo. Y ahí está su sesgo postmoderno”, continúa Omar-Pascual Castillo.
“Porque lo que le rige es la práctica, el hacer pinturas. Y convertir todo su quehacer en una experiencia pictórica, metalingüística. Por ello, no pinta paisajes, sino trasmuta cualquier superficie en topografía de color”, puede leerse en el texto.