cultura

El artista tinerfeño Luis Palmero presenta ‘Clúster’ en Artizar Madrid

En la exposición, que puede visitarse hasta el 9 de enero en la capital, 'resuenan' tres décadas de creación pictórica
El pintor tinerfeño Luis Palmero. / DA
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Artizar Madrid, el espacio de la galería lagunera que se encuentra ubicado en el número 6 de la calle Doctor Fourquet de la capital de España, expone hasta el 9 de enero Clúster, una exposición individual del artista canario Luis Palmero (Tenerife, 1957) en la que resuenan obras de tres décadas.

‘Indian Summer’ (2005), de Luis Palmero. / DA

Tal y como señala Omar-Pascual Castillo en el texto curatorial de este proyecto expositivo, “pintar -que, por cierto, una máquina robotizada, demostrado está, puede hacerlo, pero nunca queda como cuando lo ejecuta una mano- sigue siendo un ejercicio donde algo de fe en lo humano persiste”.

“El artista tinerfeño Luis Palmero, pinta así, como quien reza un tedeum, una retahíla susurrante a la que se regresa como reverberación espiritual; pero esto lo hace desde el más aséptico ateísmo. Y ahí está su sesgo postmoderno”, continúa Omar-Pascual Castillo.

“Porque lo que le rige es la práctica, el hacer pinturas. Y convertir todo su quehacer en una experiencia pictórica, metalingüística. Por ello, no pinta paisajes, sino trasmuta cualquier superficie en topografía de color”, puede leerse en el texto.

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